Facebook'tan Netanyahu'nun partisine 'nefret söylemi' yaptırımı

Telif hakkı Getty Images

Facebook, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi hesabından paylaşılan bir mesaj üzerine Likud Partisi'ne 24 saatlik mesajlaşma engeli getirdi.

Facebook, Netanyahu'nun "Araplar tüm İsraillileri -erkek, kadın, çocuk- ortadan kaldırmak istiyor" sözlerini içeren paylaşımında, nefret söylemi kullanılmaması politikasının ihlal edildiğini açıkladı.

Likud Partisi ise mesajın bir personel tarafından yanlışlıkla gönderildiğini, Netanyahu'nun mesajı ne gördüğünü ne de onay verdiğini duyurdu.

Söz konusu mesaj daha sonra Netanyahu'nun resmi sayfasından kaldırıldı.

İsrail 17 Eylül'de seçime gidiyor.

Nisan ayındaki seçimde Netanyahu birinci gelse de koalisyon hükümeti kuramadığı için erken genel seçim kararı alınmıştı.

Son anketler, Netanyahu'nun partisi Likud'u muhalefet partileriyle başa baş gösteriyor.

Telif hakkı EPA

Netanyahu'dan Batı Şeria topraklarını ilhak vaadi

Başbakan Netanyahu, Salı günü yaptığı bir konuşmada tekrar seçilmesi halinde Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerinin olduğu bölgeleri ilhak edeceğini duyurdu.

Netanyahu, Nisan ayında düzenlenen genel seçimlerden önce de benzer bir vaatte bulunmuştu.

İsrail'in önde gelen televizyon kanallarından canlı yayımlanan konuşmasında Netanyahu, 'İsrail'in doğu sınırı' olarak tanımladığı Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nde ve Lut Gölü'nün (Ölü Deniz) kuzeyinde 'egemenlik kuracağını' belirtti.

İsrail'deki siyasi yorumcular ise Netanyahu'nun bu açıklamasını aşırı sağ rakiplerinden oy çalma hamlesi olarak değerlendiriyor.

Bu açıklama ayrıca seçimlerden sonra koalisyon kurma aşamasında bu partilerin desteğini almasını sağlayabilecek bir adım olarak görülüyor.