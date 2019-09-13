Kanada Başbakanı Trudeau'nun seçim uçağına gazetecileri taşıyan otobüs çarptı

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seçim kampanyası için kullandığı uçağa gazetecileri taşıyan otobüs çarptı.

Erken seçim için kampanyasına başladığı gün Trudeau'nun uçağına gazetecileri taşıyan otobüs çarptı.

Böylece hem otobüsün tepesinde hem de uçağın kanadında hasar meydana geldi.

Kaza olduğu sırada Kanadalı siyasetçi uçakta değildi.

Trudeau'nun lideri olduğu Liberal Parti'den yapılan açıklamada hasarın ne kadar olduğunu hesaplamak için çalıştıkları ve Trudeau'nun seçim kampanyasına planlandığı gibi devam edeceği aktarıldı.

Trudeau, 21 Ekim'de düzenlenecek erken seçim öncesinde ülkeyi baştan başa dolaşacağı 40 günlük kampanyasına yeni başlamıştı.

Boeing 737-800 tipi uçağın hasar görmesi üzerine Trudeau kampanyasına başka bir uçağa binerek devam edecek.

Liberal Parti, Trudeau'nun uçuşlarından ötürü meydana gelen karbon emisyonlarını dengelemek için başka projelere yatırım yapıldığını açıkladı.

Babasına da aynısı oldu

Gazeteci Robert Fife ise benzer bir vakanın 39 yıl önce Trudeau'nun babası Pierre Elliott Trudeau'nun da başına geldiğini hatırlattı.

Robert Fife'ın paylaştığı gazete kupüründe Pierre Elliott Trudeau'nun seçim uçağına da gazetecileri taşıyan otobüsün çarptığı görülüyor.

Fife, bu kampanyanın neticesinde baba Trudeau'nun 1980 yılında tek başına iktidar olduğunu da hatırlattı.

Telif hakkı Reuters Image caption Kanada Başbakanı Trudeau seçim kampanyasına başladı

Zorlu yarış

Trudeau'nun seçim kampanyasının üç konu üzerine odaklanması bekkleniyor: Satın alma gücünün artırılması, ekonomi ve iklim sorunları.

Seçim kampanyasının, Muhafazakar Parti ile Trudeau'nun liderliğini yaptığı Liberal Parti arasında bir mücadeleye dönüşmesi bekleniyor.

Araştırma şirketlerine göre iki parti de yüzde 30'un üzerinde destek görüyor ve oyları birbirine çok yakın.