Trump ve Netanyahu, İsrail'in ABD'yi dinlediği iddialarını reddetti

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Amerikan siyaset dergisi Politico, Perşembe günü yayımladığı bir makalede İsrail'in Beyaz Saray yakınlarına cep telefonlarını dinlemek için casusluk cihazları yerleştirdiğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu iddiayı 'yüzsüz bir yalan' olarak nitelerken ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Beyaz Saray'ı dinlediğine inanmadığını söyledi.

Politico dergisi, Perşembe günü yayımlanan makalesini Amerikan hükümetinden üst düzey üç kaynağına dayandırıyor.

Makaleye göre İsrail, 'StingRays' denilen minyatür gözetleme cihazlarını Beyaz Saray çevresine yerleştirerek cep telefonlarının lokasyonları, konuşmaların içerikleri ve veri akışını yakalamaya çalıştı.

Politico'ya konuşan kaynaklardan biri bu cihazların hedefinde çok büyük ihtimalle Trump ve danışmanlarının olduğunu öne sürdü; ancak İsrail'in bu verileri toplamada başarılı olup olmadığının bilinmediği vurgulandı.

Makalede aynı zamanda Trump'ın buna rağmen İsrail'e bir karşılık vermemesi eleştirilerine de yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada makale 'yüzsüz bir yalan' olarak nitelendirilerek, "İsrail hükümetinin ABD'ye karşı herhangi bir istihbarat operasyonuna girişilmemesi talimatı vardır" ifadesi kullanıldı.

Trump ise gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Buna gerçekten inanmayı çok zor buluyorum, İsrail ile ilişkilerim gerçekten de çok iyi. Ben bu hikayeye inanmıyorum" yanıtını verdi.

2006 yılında ABD Savunma Bakanlığı çalışanı Lawrence Franklin, ABD'nin İran politikaları ile ilgili gizli belgeleri İsrail'e vermekten ötürü 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra bu cezası 10 ay ev hapsine çevrilmişti.