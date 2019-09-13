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ABD basınında yer alan haberlerde Washington yönetiminin Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulması planlanan 'güvenli bölgenin' tesisi için ilave asker sevk etmeye hazırlandığı belirtildi.

New York Times gazetesi bölgeye gönderilecek 150 askerin Türk askerleriyle birlikte kara devriyesi görevlerini icra edeceğini yazdı.

CNN televizyon kanalının internet sitesinde ise Suriye'ye gönderilecek ilave askerlerin bölgedeki diğer ülkelerde bulunan ABD üstlerinden sevk edileceğini ifade etti. CNN'e konuşan ABD'li güvenlik yetkilisi nihai kararın henüz alınmadığını da vurguladı.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 1000 askeri bulunuyor. Bölgedeki ABD askerleri, omurgasını Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte hareket ederek IŞİD militanlarına karşı operasyonlar yürütüyor.

Türkiye ise PKK'nın bir uzantısı olarak gördüğü YPG'nin bir 'terör örgütü' olduğunu savunarak Washington yönetimine SDG'ye verdiği desteği geri çekmesi çağrılarında bulunuyor.

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'Netice çıkmazsa bölgeye gireriz'

Türkiye ve ABD arasında yürütülen güvenli bölge müzakereleri sonucunda bu haftadan itibaren ABD ve Türk helikopterleri bölgede müşterek devriye görevlerine çıkmaya başlamış durumda.

Ancak Ankara'dan yapılan açıklamalarda ABD'nin hâlâ sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesini önlediği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu hafta içerisinde yaptığı açıklamalarda ABD'nin attığı adımları 'kozmetik' olarak nitelemiş ve "ABD'nin ortaya koyduğu tavır bizi tatmin etmiyor. Türkiye'nin planı hazır. Netice çıkmazsa bölgeye gireriz" demişti.

Ankara, Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG varlığının Türkiye'nin ulusal çıkarlarını tehdit ettiğini belirtiyor ve ABD ile birlikte bölgede bir 'güvenli bölge' oluşturarak sınırın Suriye tarafından gelebilecek tehditleri önlemeyi amaçladığını ifade ediyor.