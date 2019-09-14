Telif hakkı Reuters Image caption Abqaiq'teki petrol işleme tesisi

Suudi Arabistan medyası, devletin petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesise silahlı insansız hava araçları ile düzenlenen saldırılar sonrası çıkan yangınların kontrol atlına alındığını açıkladı.

Saldırıları Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi.

al-Masirah televizyonuna konuşan Husi sözcüsü saldırılarda 10 insansız hava aracının kullanıldığını belirtti ve gelecekte yeni saldırılar düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu.

Suudi yetkililer ise saldırının arkasında kimin olduğuna dair açıklama yapmadı.

Hangi tesisler vuruldu?

Suudi medyası ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Aramco'nun Abqaiq'de bulunan en büyük petrol işleme tesisinden alevler yükseldiği görülüyor.

Abqaid'teki tesiste kükürtlü ham petrol işlenip ham petrole dönüştürülüyor. Burada günde yaklaşık 7 milyon varil ham petrol üretiliyor.

Aramco bu tesisin dünyanın en büyük "ham petrol stabilizasyon tesisi" olduğunu belirtti.

İkinci saldırı ise ülkenin ikinci büyük petrol sahası olan Khurais'e düzenlendi.

2009 yılından bu yana aktif olan sahadan günde 1,5 milyon varil petrol çıkarılıyor. Sahada 20 milyar varillik rezerv olduğu tahmin ediliyor.

Saldırının haftasonuna denk gelmesi ve küresel petrol piyasalarının kapalı olması nedeniyle, saldırının etkileri petrol fiyatlarına yansımadı.

Daha önce de gerçekleşen benzer saldırılardan da Yemen'de "İran tarafından desteklenen Husi militanlar" sorumlu tutulmuştu.

Ancak Suudi medyası son saldırıların arkasında kimin olabileceğine dair yorum yapmadı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon dört yıldır Husilere karşı savaşıyor.

Ağustos ayında Shaybah petrol sahasındaki tesislere, Mayıs ayında da iki adet petrol pompa istasyonuna silahlı drone ile saldırı düzenlenmişti.