Hiç çığlık atan bir su samuru görmüş müydünüz?
- 16 Eylül 2019
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İngiltere merkezli çevre örgütü Born Free Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen 2019 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu.
Yarışmada dereceye girenler, 13 Kasım'da açıklanacak.
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