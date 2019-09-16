Hiç çığlık atan bir su samuru görmüş müydünüz?

  • 16 Eylül 2019
Çığlık atan su samuru. Telif hakkı Harry M. Walker/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption Çığlık atan su samuru.

İngiltere merkezli çevre örgütü Born Free Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen 2019 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Yarışmada dereceye girenler, 13 Kasım'da açıklanacak.

Köpekbalığının takibindeki balığın endişeli ifadesi. Telif hakkı Anthony N Petrovich/Comedy Wildlife Photo Awards
Image caption Köpekbalığının takibindeki balığın endişeli ifadesi.
Belki vals ödülü alamayacaklar ama fotoğrafları büyük ödüle aday. Telif hakkı Alastair Marsh/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption Belki vals ödülü alamayacaklar ama fotoğrafları büyük ödüle aday.
Günü selamlayan böcek. Telif hakkı Kevin Sawford/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption Günü selamlayan böcek.
Yavru aslandan cesur hamle. Telif hakkı Sarah Skinner/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption Yavru aslandan cesur hamle.
Yakın ve 'ıslak' takip. Telif hakkı TilakRaJ'NagaRaJ/Comedy Wildlife Photography Award
Image caption Yakın ve 'ıslak' takip.
Alaycı baykuş. Telif hakkı Vicki Jauron/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption Alaycı baykuş.
A monkey relaxing Telif hakkı Thomas D Mangelsen/Comedy Wildlife Photo Awards
Image caption Anne kucağında keyif çatan yavru şempanze.
"Saklambaç oynayan" ayı. Telif hakkı Valtteri Mulkahainen/Comedy Wildlife Photo Awards
Image caption "Saklambaç oynayan" ayı.
Kunduzun vedası. Telif hakkı Donna Bourdon/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption Kunduzun vedası.

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