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ABD, Suudi Arabistan'da petrol tesislerine yapılan saldırının İran'dan düzenlendiğini ve saldırıda kullanılan insansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kalkış noktalarını tam olarak tespit ettiklerini açıkladı.

CBS televizyonuna Washington'dan konuşan üst düzey yetkililer, Cumartesi günü düzenlenen saldırıda 20'yi aşkın insansız hava aracı (İHA) ve seyir (kruz) füzelerinin kullanıldığını ve bunların İran'ın güneyinde bulunan Basra Körfezi'nin kuzey ucundan fırlatıldığını söyledi.

Bu iddialar için kullanılan deliller konusunda açıklama yapılmadı.

AFP'ye konuşan bir yetkili, delillerin toplanmakta olduğunu ve gelecek hafta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Avrupalı müttefiklere sunulacağını söyledi.

Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemleri ise Yemen'den gelecek saldırılara karşı güneye konuşlandırıldığı için bu saldırıları durduramadığı ifade edildi.

İran, Washington'un iddialarını yalanlarken, Yemen'deki İran destekli Husi milisleri saldırıyı üstlendi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının Yemen'deki Husi milisleri tarafından savunma amacıyla yapıldığını söyledi.

Saldırı nedeniyle Suudi Arabistan devlet petrol devi Aramco, günlük üretimini 5,7 milyon varile düşürdüğünü açıkladı. Saldırılar, küresel petrol üretiminin yüzde 5'ini etkiledi.

Brent ham petrol fiyatı, yüzde 19 artarak varil başına 71.95 dolara ulaştı. ABD ham petrol fiyatı da yüzde 15 artarak 63.34 dolar oldu. Her ikisi de Mayıs ayından bu yana en yüksek fiyatları görmüş oldu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Arşif fotoğrafı: ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı.

Pence, "Saldırıya vereceğimiz karşılığı konuşmak üzere Dışişleri Bakanı bugün Suudi Arabistan'a gidiyor" dedi.