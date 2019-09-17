Ad Astra gösterime giriyor - Brad Pitt mi yoksa George Clooney mi daha inandırıcı?

Ad Astra filmi gösterime girecek olan Brad Pitt, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlarından Nick Hague ile röportaj yaptı. Hague'ye 'astronot rolünde George Clooney mi yoksa Brad Pitt mi daha inandırıcıydı' sorusunu yönelten Pitt, Hague'den "Kesinlikle sen" yanıtını aldı.

Pitt'in yakın arkadaşı George Clooney, 2013'teki Gravity filminde bir astronotu canlandırmıştı.

Venedik Film festivalinde ilk gösterimi yapılan Ad Astra'da Brad Pitt, babasını arayan bir astronot rolünde. Ayrıca Dünya'yı yıkıcı bir tehlikeden korumaya çalışıyor.