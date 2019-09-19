Svalbard: İklim krizi nedeniyle ünlenen kasaba turistlerden şikayetçi

Norveç'in Kuzey Kutbu'na yakın bölgesi Svalbard, iklim krizinden en sert şekilde etkilenen yerlerden biri. Son 50 yılda bölgedeki yıllık ortalama sıcaklık 4 derece yükseldi. Norveç İklim Merkezi, Svalbard'da bu yüzyılın sonuna kadar sıcaklığın 7-10 derece yükselebileceği öngörüsünde bulunuyor.

Svalbardlılar ise iklim krizi nedeniyle gündeme gelmekten mutsuz. Çiftliğinde 110 köpek besleyen Audun Salte, gelen ziyaretçilerin karbon salınımını artırdığı görüşünde. Salte, "Olay dünyayı değil kendimizi kurtarmak" derken, iklim değişikliği nedeniyle insan türünün yok olmasını önemsemediğini ama iklim krizinde suçu olmayan hayvanların yok olmasına tepkili olduğunu anlatıyor.