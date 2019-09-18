ABD Merkez Bankası faiz oranlarını ikinci kez 0,25 indirdi

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Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz oranlarında 0,25'lik indirime gitti. Merkez bankası fonlama faiz oranı yüzde 1,75-2 aralığına çekildi.

FED, faiz indirimi kararının nedenini, gelecekteki büyüme konusunda "belirsizlikler"in olduğu bir dönemde Amerikan ekonomisine destek olmaya bağladı.

Bu son iki aydan daha az bir zamanda yapılan ikinci faiz indirimi oldu. Temmuz ayı sonunda da faizlerde 0,25'lik indirime gidilerek merkez bankası fonlama faiz oranı 2.00 - 2.25 aralığına çekilmişti.

Bu, 2008'den bu yana yapılan ilk kez faiz indirimi olmuştu.

FED'in bu kararı, ABD ekonomisini canlandırmayı ve enflasyonu yüzde 2 hedefine yaklaştırmayı hedefliyor.

Faiz indiriminin etkileri

Ancak faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bu kararı oy birliğiyle almadığı, FED Başkanı Jerome Powell da dahil yedi üyesi indirimden yana oy kullanırken, iki üyenin oranda değişiklik yapmama, bir üyenin ise daha fazla indirimden yana oy kullandığı ifade edildi.

Faizlerin indirilmesi, işletmeler ve tüketiciler için kredi alımını daha ucuz kılıyor.

ABD'deki faiz indiriminin bütün ülkeler üzerinde de etkisi olması bekleniyor. Zira FED'in herhangi bir hamlesi Amerikan ekonomisini olumsuz etkilerse bunun sonuçlarının diğer ülkelerde de hissedileceği belirtiliyor.

Ayrıca FED'in faiz politikası döviz kurlarını, faiz oranlarını ve uluslararası yatırım akışlarını da etkilediğinden, genel olarak finans piyasaları üzerinde de etkide bulunacağı ifade ediliyor.