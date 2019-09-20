Filistinlilerin gözünden İsrail seçimleri: ‘Ha Pepsi ha Coca-Cola’

Telif hakkı AFP Image caption İsral Başakanı Netanyahu ve en yakın rakibi Gantz

Filistin Başbakanı Muhammed İştıyye, İsrail'de 17 Eylül'de yapılan seçimler için "Filistinliler, yeni İsrail başbakanı kim olacak diye nefeslerini tutup beklemediler. Çünkü işgali sona erdirme gündemi olan bir başbakan adayı yok. İki en güçlü aday arasındaki fark Pepsi ile Coca-Cola arasındaki fark kadar önemsiz" dedi.

Seçimlerde hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

Oyların yüzde 98'i sayıldı. Buna göre, emekli Korgeneral Benny Gantz liderliğindeki merkez sol ittifakı Mavi-Beyaz, 120 üyeli parlamentoda 33, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı Likud Partisi ise 31 sandalye kazandı.

İlhak vaadi

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Filistinlilerin seçimlere nasıl baktığını araştırdı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 2,5 milyon, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise iki milyon Filistinli yaşıyor. Seçimlerde iki aday da ultra-milliyetçiler ve yerleşimcilerin desteğini kazanabilmek için Filistin topraklarının büyük bir bölümünü ilhak etme sözü verdi.

Gazete bu vaatlerin Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hayallerine ağır bir darbe vurduğuna dikkat çekti.

Gazeteye göre kendisini merkez çizgide bir siyasetçi olarak tanımlayan ve bir ara Filistinlilerle anlaşabileceği imasında bulunan Gantz ile Netanyahu'nun savunduğu görüşler arasında temelde bir fark yok.

Gantz, Batı Şeria'nın üçte birini ilhak edeceğini söyleyen Netanyahu'yu kendi fikirlerini çalmakla suçlamıştı.

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'Başımız göğe ermeyecek'

Batı Şeria'nın Anata kasabasında yaşayan 80 yaşındaki Hasan Saleh, seçimleri yakından takip etmediğini söylüyor ve "Kim kazanırsa kazansın Filistinlilerin başı göğe ermeyecek. Netanyahu hatta Ebu Mazen (Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas) hepsi aynı" diyor.

Saleh'in oğlu da "En azından Netanyahu doğrudan yüzüne söylüyor. Diğerleri yüzüne söylemiyor ama aynı şeyi yapıyor" diye konuşuyor.

Hamas'ın idaresindeki Batı Şeria'da da İsrail seçimleri konusunda benzer bir ilgisizlik var.

22 yaşındaki Batı Şerialı öğrenci Mahmud Ayyad "Gazze'de 2014'te savaş varken Netanyahu hükümetin, Benny Gantz da ordunun başındaydı. İkisi de Filistinlilere karşı cinayet yıkım politikası uyguladı. Birbirlerinden farklı değiller" diyor.

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