İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen FIFA Futbol Ödül Töreni'nde Yılın Kadın Futbolcusu ödülünü alan Megan Rapinoe, konuşmasında ırkçılık, homofobi ve kadınlara uygulanan eşitsizliklere değindi.

Eşcinsel oyuncu yaptığı konuşmada, futbolun dünyayı daha iyi bir yer yapmak için kullanılabileceğini söyledi.

Rapinoe, ABD'nin Dünya Şampiyonu olduğu yaz ayında oynanan kupada, 6 gol atarak takımının birinciliğinde büyük rol oynadı.

34 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nın son maçı öncesi FIFA'yı hedef alan bir konuşma yapmış ve final karşılaşmasının erkekler Copa America maçı ile aynı güne konulmasını eleştirmişti.

Megan Rapinoe, ABD kadın futbol takımı oyuncularının, erkeklerle aynı ücreti alması gerektiğini de söylemişti.

ABD takımını kaptanı olan Rapinoe, şampiyonluk sonrası Başkan Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşülmemesi konusunda da tavrını ortaya koymuştu.

FIFA Yılın Erkek Futbolcu ödülü ise Lionel Messi'nin oldu.

Juventuslu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan defans oyuncusu Virgil van Dijk'ı geride bırakan 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu 6. kez bu ödüle layık görüldü.

Yılın Erkek Teknik Direktörü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un çalıştırıcısı Jurgen Klop, Yılın Kadın Teknik Direktörü ise ABD Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu'na uzanan Jill Ellis oldu.