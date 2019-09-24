Çevre aktivisti Greta Thunberg’den dünya liderlerine: Boş laflarınızla çocukluğumu çaldınız

İsveçli çevre aktivisti Great Thunberg, Birleşmiş Milletler'de (BM) dünya liderlerine hitap etti ve iklim değişikliği konusunda yeterli adım atmadığını söylediği liderleri sert bir dille eleştirdi.
New York'taki BM İklim Zirvesi'nde çok duygusal bir konuşma yapan Thunberg, "Boş laflarınızla rüyalarımı ve çocukluğumu çaldınız" dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğinde gerçekleştirilen İklim Zirvesi'ne aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 60 kadar lider katılıyor.
16 yaşındaki Thunberg, "Tüm bu olanlar çok yanlış. Şu anda burada olmamalıydım. Okyanus'un diğer yakasında okulumda olmalıydım. Ama hepiniz umut almak için biz, gençlere geliyorsunuz. Hangi yüzle yapıyorsunuz bunu?" dedi.
Thunberg, dünya liderlerine hızlı bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı ve "Sizi izliyor olacağız" diye konuştu.
İklim değişikliği karşıtı eylemleriyle küresel çapta gündeme gelen Thunberg, BM Zirvesi'ne katılmak üzere New York'a 15 günlük yelkenli yolculuğun sonunda ulaştı.
Thunberg'in New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye gelişini izlerken yüzünün aldığı şekil ise sosyal medyada en çok paylaşılan video ve fotoğraflar arasına girdi.
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