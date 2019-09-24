Brexit - İngiltere'deki Yüksek Mahkeme kararı Başbakan Johnson için ne anlama geliyor?

Telif hakkı PA Image caption İngiltere Başbakanı Boris Johnson Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunuyor.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın yasayı ihlal ettiğine hükmetti. Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'e, hukuka aykırı bir şekilde parlamentonun beş hafta süreyle askıya alınması önerisiyle gitmişti.

Yani parlamentoyu askıya alma kararı da yasaya aykırıydı, dolayısıyla geçersiz hale geldi.

Yüksek Mahkeme'nin kararı Johnson hükümeti açısından oldukça kötü.

Johnson, aslında Parlamento ile halkı karşı karşıya getiren bir seçim kampanyasına hazırlanıyordu. Peki, bu bakış açısıyla yargıçları da müesses nizamın bir parçası ve kendisi önünde engel olarak ilan ederse ne olacak?

Ancak amansız olmakla pervasız olmak arasında fark var. Ve mahkemenin hükmü öylesine güçlü ve kapsamlı ki, kötü yargıçlar siyasilerin işlerine burnunu sokuyor diye geçiştirilebilecek türden değil.

Telif hakkı PA Image caption Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Johnson'ı istifaya çağırdı.

Birkaç hafta önce hükümetin hukukçuları, yargıçların böylesine tehlikeli bir alana girmek istemeyecekleri yönünde fikir belirtiyordu. Belli ki yanlış düşünmüşler. Boris Johnson hakkında şüpheleri olan ama bir şans verilmesi gerektiğini düşünen birçok Muhafazakâr Partili açısından bu tam bir kâbus.

Esmekte olan siyasi fırtınaya dönecek olursak... İşçi Partisi konferansında insanlar "Johnson dışarı!" sloganları atıyor. Parti lideri Jeremy Corbyn, Başbakan'ın "konumunu gözden geçirmesi", yani istifa etmesi gerektiğini söyledi.

İskoçya Ulusal Partisi SNP ve Liberal Demokrat Parti de Johnson'ı istifaya çağırdı.

Başbakan, Birleşmiş Milletler toplantısı için New York'ta bulunuyor. Mahkeme kararının ardından, bu hükme katılmadığını, ancak "karara saygı duyacaklarını" ve Parlamento'nun yeniden toplanacağını açıkladı.

Telif hakkı PA Image caption Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç Brenda Hale, Johnson'ın Parlamento'yu askıya alma kararının hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Johnson'ın istifası şimdilik çok olası görünmüyor. Parlamento'nun Çarşamba günü toplanacağı kesin. Bazı milletvekilleri ilke gereği Parlamento koltuklarına döndüler bile. Ancak ne amaçla ve neyi tartışmak üzere toplanacakları sorusu yanıt bekliyor.

Bu karmaşadan çıkmayı sağlayacak şekilde Parlamento'da hemen bir çoğunluk sağlanacak değil. Boris Johnson da bu durumu kendi avantajına kullanacak elbette.

Başbakanlığın mahkeme kararı karşısında ne kadar agresif davranabileceği ihtimalini azımsamamak gerek. Duruma el koymak üzere New York'tan dönecek, ama hangi stratejiyle döneceğini kestirmek zor.

Ancak Parlamento'yu askıya alma kararı Başbakanlığın elinde patlamış olabilir.

İki aydır başbakanlık görevini üstlenen Johnson, Avam Kamarası'ndaki 6 oylamadan yenilgiyle çıktı, Parlamento'yu askıya alma kararı ile yasaları çiğnedi ve Kraliçe'yi yanlış yönlendirdi.

Kuralları ihlal etmekten hoşlanan ve sadece iki aydır görevde olan bir politikacı için bile bu, destekçilerinin görmezden gelemeyeceği ciddi bir suçlama.