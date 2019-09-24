İşçi Partisi lideri Corbyn: Anlaşmasız Brexit seçeneği masadan kalktığında genel seçimlere gitmeliyiz

Telif hakkı Getty Images Image caption İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, parti konferansında yaptığı konuşmada, Başbakan Boris Johnson'ın Parlamento'yu askıya alarak demokrasiyi devre dışı bırakmak istediğini, ama Yüksek Mahkeme'nin kararı sonucunda başaramadığını söyledi.

Corbyn, Johnson'ın ülkeyi yanlış yönlendirmeye çalıştığını belirterek istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Ana muhalefet lideri, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü durumun ancak bir genel seçimle değişebileceğini, İşçi Partisi iktidara geldikten sonraki üç ay içinde AB ile makul bir anlaşmaya varacağını, altı ay içinde de bu anlaşmayı halkın oyuna sunacağını söyledi.

Corbyn "Genel seçimler, anlaşmasız Brexit seçeneği masadan kalktığında yapılmalı" dedi.

Konuşması birçok kez delegelerin alkışlarıyla kesilen Corbyn sözlerine şöyle devam etti:

Telif hakkı Getty Images Image caption Jeremy Corbyn parti konferansında konuşuyor

"Anlaşmasız Brexit, Trump ile anlaşmaya dayanan Brexit'tir. Kamu hizmetlerimiz, sağlık sistemimiz satılık değildir... İşçi Partisi, gelecek seçimlerde Brexit konusunda referandum yapacak olan tek partidir. İktidara geldiği üç ay içinde AB ile makul bir anlaşmaya varacak, altı ay içinde de bu anlaşmayı halkın oyuna sunacak."

Corbyn, geçen hafta sonu Brighton'da başlayan ve yarın sona erecek olan parti konferansında konuştu. Yüksek Mahkeme'nin Parlamento'nun askıya alınması kararı ile ilgili "hukuka aykırı" hükmünü açıklaması ve ardından Avam Kamarası'nın toplanma kararı alması üzerine, yarın yapacağı konuşmayı öne çekti.

"İmtiyazlı azınlığın hükümeti yerine, iktidarı ve zenginliği çoğunluğun eline" vereceklerini ifade eden Corbyn, iktidara gelişinin ilk 100 günü içinde Muhafazakarların getirdiği sendika karşıtı yasaların kaldırılacağını, demiryolları, su ve elektrik gibi temel hizmetlerin kamu mülkiyetine alınacağını duyurdu.

Özelleştirmelerin durdurulacağını ifade eden Corbyn, sağlık hizmetlerinin Trump'a satılmayacağını, herkese ücretsiz eğitim olanağı, ücretsiz çocuk bakım hizmetleri sağlanacağını, üniversite harçlarının kaldırılacağını, ücretsiz sağlık hizmeti veren NHS'in iyileştirileceğini, kamu hizmetlerinin finanse edilmesi için, Muhafazakar Parti'nin tersine, en üst gelir dilimindeki yüzde 5 için vergi oranının artırılacağını söyledi.

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AB ile anlaşma sürecinde İşçi Partisi nötr tutum alacak

Konferansta, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda Corbyn'in izlemek istediği politika dünkü oylamada kabul edildi. Buna göre, AB ile yeni bir anlaşmanın müzakere edilmesi sürecinde İşçi Partisi nötr bir tutum takınacak, ne ayrılma ne de AB üyeliğinin devamı konusunda kampanya yürütecek.

Bazı gölge kabine üyeleri ve milletvekillerinin yanı sıra parti tabanında da önemli bir kesim, gelecekte yapılacak herhangi bir referandumda AB üyeliğinin devamı yönünde tutum sergilenmesini istiyordu. Ancak bu önerge delegelerin çoğunluğu tarafından kabul edilmedi.

2016 referandumunda İşçi Partisi'nin geleneksel oy tabanını oluşturan birçok bölgede Brexit yönünde oy kullanılmasının bu kararda etkili olduğu ifade ediliyor.

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Haftalık çalışma süresi 32 saate indirilecek

Partinin gölge Maliye Bakanı John McDonnell konferansta dün yaptığı konuşmada, İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi halinde 10 yıl içerisinde, ücretlerde kesintiye gitmeksizin haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürüleceğini açıkladı.

İngiltere'de ortalama haftalık çalışma süresi 42,5 saat, AB genelinde ise 41,2 saat.

Brighton kentindeki konferansta McDonnell, "Çalışmak için yaşamamalı, yaşamak için çalışmalıyız. Toplum zenginleştikçe daha az çalışabiliriz" dedi.

Çocuk bakımı, okul sonrası eğitim, 25 yaş altı için ücretsiz ulaşım ve ücretsiz okul yemeği de dahil olmak üzere kamu hizmetlerinin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.