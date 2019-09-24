Trump: Gelecek küreselcilerin değil vatanseverlerin

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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasına "Gelecek küreselcilerin değil vatanseverlerindir" mesajıyla başladı.

Trump demokrasinin ve demokratik değerlerin, "sadece vatanseverlerin gittiği yolla" korunabileceğini söyledi.

İran'la son dönemde yaşanan gerginliğe değinen Trump, "İran'ın Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini vurduğunu" söyledi ve yaptırımların artarak devam edeceğini belirtti:

"ABD hiçbir ülkeyle sorun istemiyor. Barışı, işbirliğini ve karşılıklı kazancı hak ediyoruz. Ancak Amerika'nın çıkarlarını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. İran bölgede, özellikle Suriye'de, Yemen'de çatışmaları fonluyor. Bizler hiçbir zaman nükleer silahlanmayı kabul edemeyiz. İran'ın bunu gerçekleştirmesine izin vermeyiz. Bunlar ABD açısından önemli konular ve nükleer anlaşma çerçevesinde de sürece bu şekilde bakıyoruz. Katı bir ekonomik yaptırım ortaya koyduk ancak rejimin bu süreçte aşırı tutumunu gördük. Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırdılar."

İran Merkez Bankası Başkanı ve diğer yetkililere en yüksek düzeyde yaptırım uyguladıklarını söyleyen Trump, hiçbir ülkenin İran'ın tutumunu desteklememesi gerektiğini vurguladı.

İran yönetimini "halkı için çalışmak yerine anti-semizim ideolojisiyle hareket ederek bölge ülkeleriyle gerilim yaratmakla" suçlayan Trump, "barış isteyen herkesle kucaklaşmaya hazırız" dedi ve ekledi:

"İsrail ve komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesi elbette ki önemli ve bu çerçevede elbette dinî hoşgörünün ortaya konması gerekiyor. İran halkının yolsuzlukla mücadele eden ve halka iş imkânı sağlayan bir hükümete ihtiyacı olduğunu ve buna hakkı olduğunu ifade edeyim.

"İran hükümeti diğer ülkeleri tehdit etmeyi bırakmalı ve kendi ülkesini geliştirmeye bakmalı. ABD samimi şekilde barış isteyen tüm halklarla kucaklaşmaya hazır. ABD, 'sürekli düşman' kavramına inanmıyor. En cesurların barış üretebileceğine inanıyoruz, bu sebeple Kuzey Kore'de cesur bir diplomasi geliştirdik."

Göç konusuna da değinen Trump, özellikle Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmenleri hatırlatarak "Herkes kendi sınırlarını koruma hakkına sahiptir. Sığınmacılar ülkemize giremeyecekler" ifadelerini kullandı.

Sisi: Libya'da milislere ve yabancı aktörlerin müdahalesine karşı çalışmalıyız

ABD Başkanı Trump'tan sonraki konuşmacı Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'ydi.

Yabancı aktörlerin Libya'ya müdahalesine son vermek için çalıştıklarını belirten Sisi, ülke içindeki milis güçlerin de durdurulması gerektiğini söyledi:

"Libya'yı milislerin yarattığı kaostan ve dış aktörlerin müdahalesinden korumak için tüm ulusal kurumlarının bir araya getirilmesi için de çalışmalıyız."

Mısır'ın komşusu Libya'da, BM tarafından meşru kabul edilen Trablus hükümetine ait ordu, ülkenin batısındaki küçük bir kısmı kontrol ediyor.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli emekli general Halife Hafter'e bağlı birlikler ise, ülkenin büyük bir kısmında etkili. Ülkenin güneyinde de milis güçler arasında çatışmalar sürüyor.

Erdoğan: Güvenli bölgenin sınırı Deyrezzor-Rakka hattına inerse Avrupa'dan dönecek mülteci sayısı 3 milyonu bulur

Sisi'nin hemen ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nükleer güce sahip ülkelerle sahip olmayan ülkeler arasında adaletsizlik olduğunu söyledi. "Nükleer güce dayalı kitle imha silahlarının tümden yok edilmek yerine her krizde bir koz olarak ortaya konması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu güç ya herkes için yasak ya herkes için serbest olmalıdır." dedi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda kurulması için çalışılan güvenli bölge için de, Avrupa'dan ülkelerine dönmek isteyen 3 milyon Suriyelinin yerleştirilebileceği bir alan olabileceği mesajını verdi. Güvenli bölgenin 30 kilometre derinlikten daha da genişletilerek Deyrezzor ve Rakka'ya ulaştırılabileceğini söyledi.

Bolsonaro: Amazon eleştirileri saygısızca ve kolonici

ABD Başkanı Donald Trump'tan önce konuşan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Latin Amerika'daki sosyalizmi eleştirdi.

"Sizlere sosyalizmin kıyısından dönen yeni Brezilya'yı tanıtacağım" diyen Bolsonaro, Küba ve Venezuela'daki iktidarları da eleştirdi.

Brezilya lideri, "Venezuela'da sosyalizmin işlediğini söylemek doğru olur: Herkes yoksul" ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki Amazon ormanlarında gerçekleşen yangınlara dünyadan yöneltilen eleştirileri "saygısız ve kolonici" olarak niteleyen Bolsonaro, yerli halkların dünyanın en zengin toprakları üstünde yoksul bir şekilde yaşamak istemediklerini söyledi.