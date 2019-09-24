ABD basını: Demokratlar ABD Başkanı Trump'ı azletme sürecini başlatacak

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ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için Demokratlar tarafından yasal sürecin başlatılacağını yazdı.

Azlin gerekçesi olarak Trump'ın Ukrayna hükümetinden siyasi yardım talep ettiği iddiaları gösteriliyor.

Demokrat Parti üyesi ve ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin verdiği bu kararın parti üyeleri tarafından desteklendiği belirtiliyor.

Trump, 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçiminde karşısına çıkma ihtimali bulunan Demokrat ve Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a karşı Ukrayna hükümetinden destek istemekle suçlanıyor.

Biden'ı Ukrayna ile görüştüğünü kabul eden Trump, bunu yasalara aykırı bir şekilde yapmadığını savunuyor.

Bugüne kadar hiçbir ABD başkanı bu şekilde azledilerek görevden alınmadı.

Ukrayna tartışması nedir?

Kısa bir süre önce ABD istihbaratından adı açıklanmayan bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın büyük bir skandala yol açtığı iddiasını ortaya attı.

Söz konusu skandalın ABD Başkanı'nın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyle ilgili olduğu iddia edilse de ne bu görüşmenin içeriği kesin olarak biliniyor ne de neden büyük bir skandal olduğu.

Çünkü Beyaz Saray, istihbarat yetkilisinin bulunduğu şikayet konusunda ABD Kongresi'ni bilgilendirmeyi reddediyor.

Donald Trump'ın mitinglerde ve basın toplantılarında sık sık Demokrat başkan adaylarından Joe Biden ile oğlunun soruşturulması gerektiğini söylüyor. Trump, Biden'ın ABD Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde Ukrayna krizi yaşanırken yasaları çiğnemiş olabileceğini ima ediyor.

Joe Biden Barack Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, Biden'ın oğlu Hunter Biden, Ukraynalı bir işadamının enerji şirketinde yönetim kurulu üyesiydi.

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Trump'ın gelecek yıl düzenlenecek ABD Başkanlık seçimleri öncesinde olası rakibi Biden ve hakkında gizli bilgilere erişmek için Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yürüttüğü iddia ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yayımladığı Twitter mesajında "Zelenskiy ile telefon görüşmesinin sansürsüz tam metninin Çarşamba günü yayımlanacağını" duyurdu.

Trump dün yaptığı açıklamada ise telefon görüşmesinin içeriği için "Joe Biden ve oğlu gibi bizim insanlarımızın zaten kötü durumda olan Ukrayna'daki yolsuzluk ortamına katkı sağlamalarını istemediğimizi söyledim" demişti.

İstihbarat yetkilisi neyi, nasıl şikayet etti?

ABD istihbarat teşkilatlarından bir yetkili 'acil müdahale' gerektiren bir olayı ya duydu ya da gördü.

ABD istihbarat servisleri baş müfettişi Michael Atkinson'a göre yapılan şikâyet, hükümetten bir yetkilinin istihbarat birimleri dışarısından birilerinin gizli görüşmelerini başkalarına aktarması üzerineydi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ise Twitter mesajında, bu bilgileri paylaşan istihbarat görevlisinin komiteye ifade vermek istediğini söyledi.