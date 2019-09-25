Telif hakkı Reuters Image caption Protestocular parlamento binasının dışında polisle çatıştı.

Endonezya'ın başkenti Jakarta'da polis, parlamento binasının önünde evlilik öncesi cinsel ilişkiyi yasaklayan ceza yasası değişikliğini protesto eden eylemcilere gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti.

Tasarıya karşı ülkenin diğer kentlerinde de eylemler düzenlendi. Tasarı aynı zamanda çoğu durumda kürtajı da yasaklıyor ve cumhuraşkanına hakaret edillmesini yasadışı hale getiriyor.

Tasarının oylaması ertelendi, ancak eylemciler yine de sonunda parlamentodan geçeceğinden kaygılı.

Tartışmalı tasarıda neler var?

Tasarıda ceza yasasında aşağıdaki değişiklikler öngörülüyor:

Evlilik öncesi cinsel ilişki suç haline getiriliyor ve bir yıl hapisle cezalandırılıyor

Evlenmeden birlikte yaşamak altı ay hapisle cezalandırılıyor

Cumhurbaşkanına, yardımcısına, dine, devlet kurumlarına, bayrak ve ulusal marş gibi sembollere hakaret yasadışı hale getiriliyor

Tıbbi acil gereklilik ve tecavüz dışındaki durumlarda kürtaja maksimum dört yıl hapis cezası veriliyor

Tasarının bugün oylanması bekleiyordu, ancak Cumhurbaşkanı Joko Widodo, yeni yasaların daha çok değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek oylamayı Cuma gününe erteledi.

Neden protestolar düzenleniyor?

Ertelemeye karşın, çok sayıda Endonezyalı, tasarını yine de parlamentodan geçirilebileceğinden kaygılı.

Telif hakkı Reuters Image caption Polis, eylemcilerin attığı taşlara gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla yanıt verdi.

Protestocular aynı zamanda, parlamentodan geçen yeni bir yasayla, ülkede yolsuzlukla mücadelede önemli bir kurum olan Yolsuzluğu Yok Etme Komisyonu'nun zayıflatılmasına öfkeli.

Birçoğu öğrenci binlerce eylemci, ülke çapında sokaklara çıktı.

Asıl çatışmalar, eylemcilerin Parlamento Başkanı Bambang Soesatyo ile görüşmeyi talep etti başkent Jakarta'da yaşandı.

Elemciler polise taş atarken, polis gözyaşatıcı gaz ve basınçlı suyla karşılık verdi.