Brezilya sahillerine vuran petrol sızıntısının kaynağı araştırılıyor

Telif hakkı Sergipe Eyalet Hükümeti Image caption Petrol sızıntısı Brezilya'nın kuzey doğu sahillerindeki plajlarda göletler oluşturdu

Brezilya'da yetkililer ülkenin kuzey doğu sahillerindeki onlarca plajda görülen ham petrol birikintilerinin kaynağını hala araştırdıklarını söylüyorlar.

Çevre Koruma Kurumu Ibama'nın açıklamasına göre yapılan tahliller, sahillerde bulunan petrolün Brezilya kaynaklı olmadığını gösterdi.

Balıklar ve kabuklu deniz canlılarının etkilendiğine dair bir bulgu yol ama en az 6 deniz kaplumbağası ve bir deniz kuşunun öldüğü tespit edildi.

Sızıntının görüldüğü bölgelerde temizleme harekatı yürütülüyor.

İlk olarak 2 Eylül günü görülen sızıntının 1.500 km'lik bir alana yayıldığı ve 8 eyalette 105 ayrı yerde saptandığı açıklandı.

Sızıntının doğal yaşamı ve Ceara'daki Praia do Futuro, Alagoas'daki Maragogi gibi sevilen plajların kullanımını etkilediği bildiriliyor.

Sızıntının Brezilya'nın petrol şirketi Petrobras tarafından yapılan moleküler tahlili, petrolün kaynağının Brezilya olmadığını gösterdi.

Tahlil ayrıca petrolün tek bir kaynaktan sızdığını da belirledi, ama bu kaynak henüz saptanabilmiş değil.

Telif hakkı Sergipe Eyalet Hükümeti Image caption Sergipe eyaleti sahilinde iki de ham petrol varili bulundu

Reuters haber ajansı ham petrolün ihraç edilmeden önce gönderilen rafinerinin standartlarına uygun olup olmadığını belirlemek için kontrolden geçirildiğini ve içindeki kimyasal maddelerden tanınabileceğini bildiriyor.

Brezilya yetkilileri sızıntının Brezilya açıklarından geçen bir ham petrol tankerinden gelmiş olabileceğini Sergipe eyaleti sahillerinde iki varil de bulunduğunu bildiriyorlar.

Bu arada sızıntıdan etkilenen iki deniz kaplumbağasının çevredeki halk tarafından rehabilitasyon merkezine götürülerek kurtarıldığı sosyal medyadan duyuruldu.

Çevre Koruma Kurumu Ibama'nın koordinatörü Fernanda Pirillo Brezilya Haber Ajansına verdiği mülakatta, "Brezilya'da ilk kez bu tür bir kazayla karşılaşıyoruz. İlk kez kaynağı bilinmeyen bir sızıntı bu kadar çok sayıda eyaleti etkiliyor" diye konuştu.

Devlet petrol şirketi Petrobras, sızıntının temizlenmesi için yapılan harekata katılmak üzere 100 çalışanını göndereceğini bildirdi.

Sızıntıdan etkilenen eyaletlerin Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí ve Maranhão olduğu açıklandı.

Dünya Doğa Koruma Fonu (WWF) koordinatörü Anna Carolina Lobo da bu olayın ülkenin gözlem sisteminin ne kadar zayıf olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Lobo, Brezilya'nın sularında olan biteni takip edecek tekne ve uzman sayısı yetersiz" dedi ve bu çalışmalara ayrılan fonların sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro hükümeti tarafından daha da azaltıldığını kaydetti.

Ocak ayında işbaşına gelen Brezilya'nın yeni devlet başkanı, sık sık sivil toplum kuruluşlarını ve gönüllülerini eleştiriyor.

Başkan ayrıca, Ibama da dahil çevre kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidildiğini açıklamıştı.