Avusturya seçimlerinde eski Başbakan Kurz'un partisi önde gidiyor

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Avusturya'da bugün yapılan genel seçimlerin ardından gelen ilk sonuçlar, eski Başbakan Sebastian Kurz'un muhafazakar Halk Partisi'nin önde gittiğini gösteriyor.

Avusturya, Mayıs ayında Kurz başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin dağılmasına neden olan sarsan gizli çekim skandalının ardından yeni hükümeti belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti.

Avusturyalı haber kuruluşlarının ilk çıkan sonuçları baz alarak yaptıkları tahminlere göre, Kurz, oyların yüzde 37,2'ini alarak, seçimden birinci parti çıktı. Seçimi rahat kazanan Kurz'un önündeki farklı koalisyon seçenekleri bulunuyor.

Yapılan tahminler, Sosyal Demokratlar'ın yüzde 22 ile ikinci parti olduğunu, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) yüzde 16, Yeşiller'in yüzde 14,3 ve liberal Neos'un da yüzde 7,4 oy aldığını gösteriyor.

Avusturya'da Mayıs ayında o dönem hükümet ortağı ve Başbakan Yardımcısı FPÖ lideri Heinz-Christian Strache'nin, bir önceki seçimlerden önce destek karşılığında kamu ihaleleri vaat ettiği gizli kamera görüntülerinin ortaya çıkmıştı.

Kurz da bu videonun ortaya çıkmasının ardından videonun çekildiği dönemde FPÖ'nün lideri olan İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ın görevine son vermiş ve koalisyonu sonlandırmıştı. Bunun ardından yapılan güven oylamasını ise kaybetmişti.

Böylece 32 yaşında ülke tarihinin, en genç devlet adamı olan ve Avrupa merkez sağının yükselen yıldızı olarak görülen Kurz, 525 gün ile Avusturya'nın en kısa süre görevde kalan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez güven oylaması kaybeden başbakanı olmuştu.