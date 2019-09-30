Nijerya'da 'işkence evi': Alıkonulan yaklaşık 500 erkek kurtarıldı

Nijerya'da işkence gören yaklaşık 500 kişinin polis baskınıyla kurtarıldığı binadan çıkanlar, yaşadıklarını "cehennem azabına" benzetti.

Ülkenin kuzeyindeki Kaduna kentinde Perşembe günü düzenlenen bir operasyonda 500 erkek ve oğlan, İslami eğitim ve ıslahevi olarak kullanılan bir binadan kurtarılmıştı.

Polisler binada tutulan kişilerin köleliğe maruz bırakıldığını, insanların zincirlendiğini açıkladı.

Binadan kurtarılanlar işkence gördüklerini ve cinsel tacize uğradıklarını anlatıyor.

Binayı ziyaret eden BBC'den Ishaq Khalid, başka kurumlarda da benzer istismarların yaşanmakta olduğuna dair endişelerin bulunduğunu aktarıyor.

Khalid, ülkede Müslüman nüfusun yoğun olduğu bu kesimde aileler çocuklarını okula gönderecek parayı bulamadığını, çocuklarını düzgün bir denetleme sisteminin olmadığı bu tür kurumlara gönderdiğini söylüyor.