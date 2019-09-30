Eski Ukrayna Başsavcısı: Biden'ı soruşturmak için bir gerekçe yok

Telif hakkı EPA Image caption Yuriy Lutsenko

Eski Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi rakiplerinden Joe Biden veya oğlu Hunter Biden'ı Ukrayna'da soruşturmak için hiçbir gerekçe bulunmadığını söyledi.

BBC'ye konuşan Lutsenko, bir soruşturma olacaksa bunun ABD'de açılması gerektiğini söyledi.

Trump'ın Ukrayna'nın Joe ve Hunter Biden'ı soruşturmasına yönelik girişimi, ABD'de kendisine karşı azil süreci başlatılmasına yol açmıştı.

"Ukrayna yasalarına göre Joe Biden veya Hunter Biden'ı soruşturacak bir gerekçe bilmiyorum" diyen Lutsenko, Hunter Biden'ın yönetim kurulunda olduğu şirkete dair suçlamaların da Biden bu şirketin yönetim kuruluna girmeden üç yıl öncesine ait olduğunu söyledi.

Lutsenko, 25 Temmuz'da ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy arasında tartışmalara yol açan telefon görüşmesi gerçekleştiğinde Başsavcılık görevini yürütüyordu ve 29 Ağustos'ta süresini tamamlayarak görevden ayrıldı.

Lutsenko, Donald Trump'ın avukatı Rudy Guiliani ile görüştüğünü, onun da kendisine baba-oğul Biden'ı Ukrayna'da yargılamanın mümkün olup olmayacağını sorduğunu aktardı ve ekledi:

"Ona da size söylediğim şeyi söyledim: Benim yetki alanıma girmiyor. Bu ABD'nin yetki alanı. Bana bir resmi talep gönderirseniz elimizdeki tüm bilgiyi paylaşırım ama bu Ukrayna yargısının görev alanına girmiyor - cevabım bu oldu."

Lutsenko, BBC Kiev Muhabiri Johan Fisher'ın Ukrayna'nın ABD'ye Biden'a dair herhangi bir kanıt vermesinin mümkün olup olmadığı sorusuna ise "Ukrayna yargısının alanına girmeyen bir dosyada hiçbir şey yapamam" diye yanıt verdi.

Demokrat Partililer, Trump'ı Demokrat Parti'nin gelecek yılki başkan adayı olmaya çalışan Biden'ı karalamak için yabancılardan yardım almakla ve Ukrayna'ya askeri yardımı da pazarlık kozu olarak kullanmakla suçluyor.

Trump ise, iddiaları reddediyor ve azil sürecini "aldatmaca" ve "bir diğer cadı avı" diye tanımlıyor.