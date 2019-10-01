ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın avukatı Giuliani'den belge talep etti

Telif hakkı EPA Image caption Rudy Giuliani

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki İstihbarat, Dış İlişkiler ve Denetim Komiteleri ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'den belge talep etti.

Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu komitelerin istediği belgeler, Trump ve Giuliani'nin Ukrayna ile iletişimlerine dair belgeleri de içeriyor.

Giuliani daha önce Ukraynalı yetkililerden, Trump'ın 2020'deki başkanlık seçiminde karşısına çıkabilecek rakiplerden Joe Biden'ı soruşturmasını talep ettiğini kabul etmişti.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Giuliani'yi ifadeye çağırmayı ve sorgulamayı hedefliyor.

Temsilciler Meclisi'nin Giuliani'ye gönderdiği talepte, avukatın 19 Eylül'de CNN kanalında yaptığı "Joe Biden'ı dev bir rüşvet ağına teğet geçiren iddiaları" araştırması için Ukrayna'dan talepte bulunduğuna dair açıklaması hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Buna ek olarak, daha yakın bir tarihte elinizde kısa mesajlar, telefon kayıtları ve diğer iletişim yöntemlerini de içeren kanıtlar olduğunu söylediniz. Bu yalnız hareket etmediğinizi ve Trump yönetiminden bazı diğer yöneticilerin bu plana dahil olduğuna dair bir ima içeriyor."

Belgelerin 15 Ekim'e kadar gönderilmesi gerekiyor.

Trump'ın azil sürecinin başlatılmasına yol açan, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesini o esnada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dinlediği de ortaya çıkmıştı.

Pompeo'ya da Temsilciler Meclisi tarafından konuya dair elindeki belgeleri sunma talebi gönderildi.

Analiz

Anthony Zurcher, Kuzey Amerika Muhabiri

Azil sürecinin başlatılmasının ardından Rudy Giuliani'nin belge talep edilen ilk kişilerden biri olması şaşırtıcı değil.

Süreci başlatan istihbarat çalışanının şikayet dilekçesinde aktarıldığı üzere Giuliani, Trump'ın Ukrayna'dan kanıt toplama çabasını yürüten kişiydi.

Giuliani'nin yaygaracı ve savaşkan davranışları nedeniyle Demokratlar onu Kongre'de ifade vermeye davet etmekte isteksiz davranabilir.

Fakat Giuliani'nin bir televizyon yayını sırasında kısaca gösterdiği e-posta ve kısa mesajları edinmek Demokratlar için zaten ifadeye çağırmaktan çok daha işlevli olabilir.

Giuliani'nin çabalarını Dışişleri Bakanlığı ve Trump yönetiminden kişilerin faaliyetleriyle ilişkilendirebilirlerse Trump'ın ABD'nin diplomatik faaliyetlerini kişisel çıkarı için kullandığı savını güçlendirebilirler.

Pazartesi günü Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Reuters'a yaptığı açıklamada Trump ile görüşmesinin ses kaydının çözümünü yayımlamayı düşünmediklerini söyledi. Zelenskiy görüşme içeriğine dair "Bazı nüanslar ve yayımlanmasının bile doğru olmayacağını düşündüğüm bazı şeyler var" dedi.