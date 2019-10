İnternetten müzik dinleme dönemi şarkıları kısalttı

Telif hakkı Getty Images Image caption Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus 2019 Stagecoach Festival'inde

İngiltere'de yayımlanan i gazetesi, internet üzerinden müzik dinleme döneminin şarkıların kısalmasına yol açtığını yazdı.

Habere göre müzik endüstrisi müzisyenlere "Bizi sıkmadan nakarata gel" görüşünü empoze ediyor.

Gazetenin sanat ve medya muhabiri Adam Sherwin'in imzasını taşıyan haberde, dünya çapında listelere giren Lil Nas X'in country-rap şarkısı Old Town Road'un bir dakika 52 saniye sürdüğü hatırlatılıyor ve bunun da internetten müzik dinleme çağında dinleyicilerin şarkıyı beğenmedikleri anda bir sonraki şarkıya geçme dürtüsünün önüne geçecek yapıda bir şarkı olduğu aktarılıyor.

Music Week dergisinin konuyla ilgili yaptığı bir araştırmaya göre bu yazın en popüler şarkılarının ortalama süresi üç dakika dört saniye oldu.

Bu, 10 yıl önceye kıyasla 38 saniye daha kısa bir ortalama.

1992'de yayımlansa da 2009'da tekrardan listelere giren Rage Against The Machine'in "Killing in the Name" şarkısının en popüler nakaratı şarkının başlangıcından beş dakika sonra başlıyordu.

Bu yılın bir numarasına yerleşen en uzun şarkı ise üç dakika 39 saniyeydi.

Derginin editörü Mark Sutherland, "Bu durum internet üzerinden müzik dinleme ve şarkı geçme oranının, şarkı yazımının gerçek yapısını nasıl değiştirdiğinin net bir göstergesi. Artık nakaratlar daha erken geliyor ve dinleyicilerin sonraki şarkıya geçme tuşuna basmasına yol açabilecek her öğe şarkılardan ayıklanıyor" diyor.

Sanatçılar, dinlenilen şarkıları iki dakika da olsa Bohemian Rhapsody gibi altı dakika da olsa dinleme başına aynı parayı alıyor.

Bu durum, karmaşık yapısı bulunan şarkılar yazmayı finansal açıdan rasyonel kılmıyor.

Popüler şarkıcılardan Drake'in 2018'de çıkardığı albümdeki şarkıların ortalama süresi iki yıl öncesine kıyasla ortalama 11 dakika daha kısaydı.

US Billboard Hot 100 listesine giren şarkıların ortalama süresi de beş yıl önceye kıyasla 20 saniye daha kısa.

En kısa ve en uzun şarkılar