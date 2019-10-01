Başkanlık sistemi TBMM etkinliğini azalttı mı?

TBMM'nin yeni yasama yılı bugün başlıyor. Partiler tatilin ardından ilk grup toplantılarını bugün düzenleyecek.

Fakat yeni sistemde TBMM'nin konumu tartışma konusu oldu. 2018'de geçilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardından TBMM'den geçen yasaların sayısı önceki yıllara göre büyük azalma kaydetti.

Milletvekillerinin de yeni sisteme dair çeşitli şikayetleri bulunuyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, yeni sisteme dair şikayetleri ve bu şikayetlerin giderilmesi için atılması düşünülen adımları anlattı.