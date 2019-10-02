Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, " Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin kendi sorumluluğunda olduğunu" kabul etti.

Muhammed Bin Selman, cinayetten haberi olduğu iddialarını ise reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan yazısında; "Kaşıkçı'nın bedeni nerede? Suudi gazetecinin ölüm fermanını kim imzaladı? Aralarında bir adli tıp görevlisinin de bulunduğu 15 katili iki uçakla İstanbul'a kim yolladı?" diye sordu.

Peki Suudi Arabistan'dan gelen özel ekip cinayeti nasıl işledi?

Cinayetin işlendiği 2 Ekim 2018'de Konsoloslukta neler konuşuldu?

BBC Arapça Servisi'nden Hanan Razek'i haberi.