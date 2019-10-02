Trump'ın azil süreci: Ukrayna skandalının ana aktörleri kimler?

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Kimliği belirsiz bir CIA ajanı, eski bir komedyen ve ABD Başkanı'nın yolları nasıl kesişir?

Donald Trump hakkında görevden azil sürecinin başlatılmasına yol açan skandalın ana aktörleri ve olaylar zincirindeki rollerini derledik:

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Donald Trump

Kim?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı.

Rolü ne?

Yaşananların merkezindeki isim. Trump'ın rolü ile ilgili bildiklerimiz kısaca şöyle:

Trump, Ukrayna'ya yapılacak 400 milyon dolarlık askeri yardımı askıya aldığını kendisi teyit etti.

Bu yardım askıya alındıktan çok kısa bir süre sonra, Trump Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Bu telefon görüşmesinde Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan, Joe Biden ve ailesi hakkında soruşturma başlatmasını istiyordu. Biden, 2020 seçimlerinde Trump'ın olası rakipleri arasındaydı.

ABD istihbaratından bir yetkili, olan biteni bir şikayet dilekçesine dönüştürdü. Bu yetkili, ABD Başkanı'nın şahsi çıkar için görevini kötüye kullandığını, yabancı bir ülke liderinin 2020 seçimlerine müdahale etmesini istediğini söylüyordu.

Trump tüm bunların bir 'cadı avı' olduğunu söylüyor.

Trump ayrıca kimliği gizli tutulan istihbarat yetkilisinin kim olduğunun açıklanması gerektiğini de söyledi ve yaptığı şeyin 'casusluk' olduğunu savundu.

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Vladimir Zelenskiy

Kim?

O da Trump gibi eski bir televizyon yıldızı. 8,5 milyon Instagram takipçisi olan eski komedyen, Nisan ayında Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

Rolü ne?

25 Temmuz'daki telefon görüşmesinde telefonun diğer tarafındaki isim. Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde söyledikleri yüzünden Ukrayna'da eleştirilerin hedefinde.

Beyaz Saray'ın kamuoyu ile paylaştığı telefon görüşmesi dökümüne göre Trump'a iltifatlarda bulunmanın yanı sıra, yeni başsavcıyı kendisinin atayacağını ve ABD Başkanı'nın Biden konusunda endişe etmemesi gerektiğini söylüyor.

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Joe Biden

Kim?

Barack Obama'nın döneminde ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Biden, 2020 seçimlerinde Demokratların başkan adayları arasında ve anketlerde de diğer Demokrat adayların önünde.

Rolü ne?

Biden'ın en güçlü Demokrat başkan adayı konumunda bulunması, onun kilit bir role sahip olmasına neden oluyor.

Eğer Biden ön seçimleri kazanırsa Kasım 2020'de Trump karşısında başkanlık için yarışacak isim olacak. Düzenlenen anketlerin büyük kısmı bu senaryo gerçekleşirse Biden'ın seçimi kazanacağını öngörüyor.

Trump ise Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde Ukrayna politikalarından sorumlu olduğunu, ancak aynı zamanda Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'da bir enerji şirketinin yönetim kuruluna girdiğini ve Joe Biden'ın şahsi kazanımlar için görevini kötüye kullandığını iddia ediyor.

Biden 26 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, "Bu benimle alakalı bir konu değil. Bu yöntem başkan seçim gündemini ele geçirip gündem değiştirmek için daha önce de kullanıldı" dedi.

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Hunter Biden

Kim?

Joe Biden'ın 49 yaşındaki avukat oğlu.

Rolü ne?

Hunter Biden'ın rolü, Burisma adlı Ukrayna merkezli doğalgaz şirketiyle olan ilişkisine dayanıyor.

Hunter Biden, 2014'ten bu yana Burisma'nın yönetim kurulu üyelerinden.

Joe Biden ABD Başkan Yardımcısı iken, Ukrayna'nın en üst düzey başsavcısı, Burisma ile ilgili bir soruşturma yürütüyordu. Başsavcı daha sonra görevden alındı.

Trump, Joe Biden'ın görevini kötüye kullanarak başsavcının görevden alınması için Kiev yönetimine baskı uyguladığını öne sürüyordu.

Ancak şu ana kadar Hunter Biden'ın herhangi bir yolsuzluğa karıştığına dair bir delil ortaya konmuş değil.

Ukrayna'da göreve gelen yeni başsavcı Burisma soruşturmasına devam etmiş, BBC'ye yaptığı açıklamalarda "Burisma'da yaşanan yolsuzluklar Hunter Biden yönetim kuruluna dahil olmadan önce yaşanmış. Biden hakkında şüphe yaratacak bir durum söz konusu değil" demişti.

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Nancy Pelosi

Kim?

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı. Trump'ın geleceğini elinde tutan kişi Pelosi olabilir.

Rolü ne?

Demokratların 2018'de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesinden bu yana Trump için görevden azil sürecinin başlatılması çağrıları yapılıyordu.

Ancak Nancy Pelosi bu çağrılara katılmıyor, azil süreci başlatılmasına karşı direniyordu.

24 Eylül'de ise her şey değişti. Pelosi, Başkan'ın soruşturulması sürecini başlattığını duyurdu.

ABD'de görevden azil süreci bir ceza mahkemesi yargılaması gibi işlemiyor.Trump'ın kesin olarak görevden azledileceği anlamına da gelmiyor.

Eğer soruşturma ilerler ve Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi azil yönünde oy kullanırsa, konu Senato'ya taşınacak.

Senato'da Cumhuriyetçiler ABD Başkanı'na destek verecek çoğunluğa sahip ve süreci tıkayabilirler.

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Rudy Giuliani

Kim?

Eski New York Belediye Başkanı, Trump'ın avukatlığını yürütüyor.

Rolü ne?

Trump'ın en medyatik destekçilerinden birisi olan Giuliani, Biden ailesinin Ukrayna'da yolsuzluklara karıştığını iddia ediyor. 2018'den bu yana eski ve yeni Ukraynalı savcılarla temas halinde.

Atlantic dergisine verdiği bir mülakatta, Ukraynalı yetkililerden Biden ailesini soruşturmalarını isterken amacının 'sadece oradaki işleri düzeltmek' olduğunu söylüyordu.

Giuliani, Ukrayna skandalı konusundaki görüşlerini kendi üslubuyla şöyle özetliyor:

"Şikayeti yapan istihbarat yetkilisinin kahraman ilan edilip benim edilmemem imkansız. Bu işin sonunda kahraman ben olacağım! Bu moronlar da görecek! Kahraman ben olacağım!"

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Şikayeti yapan istihbarat yetkilisi

Kim?

Bilinmiyor.

Rolü ne?

Bu kişinin erkek mi kadın mı olduğunu bilmiyoruz. ABD basını bir CIA ajanı olduğunu, daha önceden Beyaz Saray'da da görev yaptığını yazdı.

Bu yetkili, 12 Ağustos'ta yazdığı şikayet dilekçesinde ABD Başkanı'nın görevini kötüye kullandığını, Beyaz Saray yetkililerinin de Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüşmesini örtbas etmek için usulsüzlükler yaptığını iddia etti.