Hong Kong'da gözünü kaybeden gazeteci: Polislere gazeteci olduğumuzu söyledik, ateş ettiler

Telif hakkı Reuters Image caption Veby Mega Indah, ilk yardım alırken

Endonezyalı bir gazeteci, Hong Kong'daki protestoları görüntülediği sırada polislerin plastik mermiyle ateş etmesi sonucu gözünü kaybetti.

Veby Mega Indah adlı gazeteci Pazar günü, yaklaşmakta olan Çin'in 70. yıldönümüne yönelik protestoları takip ediyordu.

Avukatları plastik merminin, Indah'ın taktığı koruyucu gözlüğü de delerek gözüne isabet ettiğini söyledi.

Avukat Michael Vidler, üzerinde gazeteci olduğunu belirten parlak renkli yelek ve kask takan Indah'nın kentin Wan Chai bölgesinde polisle protestocular arasında yaşanan çatışmaları takip ederken 12 metre uzaklıktan sıkılan bir plastik mermi sonucu iki gözünden birden yaralandığını açıkladı.

Çarşamba gününe kadar süren tedavinin ardından doktorlar Indah'nın sol gözünün görme yetisini tamamen yitirdiğini söyledi.

Endonezya gazetesi Suara için çalışan Indah, olay sırasında yanındaki bir gazetecinin polislere "Ateş etmeyin biz gazeteciyiz" dediğini ve bunun ardından polislerin ateş açtığını belirtti.

Çin'e bağlı özerk bölgede Salı günü düzenlenen protestolar son dönemin en şiddetli sokak olaylarına yol açmış, 269 kişi gözaltına alınmış ve aylardır devam eden protestolarda bu alanda bir rekor kırılmıştı.

Olaylarda 100'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı, 30'dan fazla polisin yaralandığı, polisin bir genci gerçek mermiyle yakın mesafeden göğsünden vurduğu açıklandı.

Salı günkü protestolarda 900 plastik mermi ve 1.400 gaz fişeği kullanıldı. Protestoların ilk iki ayında toplam bin gaz fişeği kullanılmıştı.