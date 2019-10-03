Fransa'da bıçaklı bir saldırgan dört polisi öldürdü
Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı bir kişinin düzenlediği saldırıda dört polis memuru hayatını kaybetti.
Polis memuru olduğu belirtilen saldırgan, Paris'te Emniyet Genel Müdürlüğü önünde öldürüldü.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu bölge güvenlik kordonuna alınmış durumda.
Saldırganın binanın avlusunda polislere bıçakla saldırmaya başladığı, olayın TSİ 14.00 sularında yaşandığı belirtildi.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Casraner'in olay yerine gittiği ifade edildi.
Dün Fransa'da binlerce polis memuru gösteri yürüyüşleri düzenlemiş ve kötüleşen çalışma koşullarını, polisler arasında artan intihar oranlarını protesto etmişti.