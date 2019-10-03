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Hollanda, Türkiye tarafından, "terör örgütleri ile bağı olduğu" gerekçesiyle sınır dışı edilen gazeteci Ans Boersma'nın eski erkek arkadaşı Abdelaziz A.'nın oturma iznini iptal etti.

"Silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle Hollanda'da tutuklu bulunan Suriye kökenli Abdelaziz A., Perşembe günü hazırlık duruşması için mahkemeye çıktı.

Savcı, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) tarafından, Abdelaziz A.'nın oturma izninin iptal edildiğini ve kendisine seyahat yasağı getirildiğini açıkladı.

Savcılığa göre, 33 yaşındaki Abdelaziz A., terör örgütü El Nusra Cephesi'nin üst düzey sorumlularından biri.

IŞİD sözcüsüyle konuşmaları tespit edildi

Savcılık, istihbarat birimlerinin elde ettiği ses kayıtlarında, Abdelaziz A.'nın "terör örgütleri ile bağı" konusunda yeni bilgilere ulaşıldığını bildirdi.

Silahlı eylemlerin yanı sıra, örgüt adına yüklü miktarda para aklamakla da suçlanan Abdelaziz A.'nın, bir süre önce ölen IŞİD sözcüsü Muhammed Al Adnani ile konuşmaları da tespit edildi.

Savcılığa göre, halen tutuklu olan, zanlının erkek kardeşi Fetih A. da, El Nusra Cephesi içinde önemli bir konumda.

Abdelaziz A.'nın avukatının, tutuksuz yargılama talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Suriye kökenli zanlı, 2014 yılında İstanbul'da elde ettiği sahte belgelerle Hollanda'ya oturma izni başvurusu yaptı.

Telif hakkı ANS BOERSMA Image caption Ans Boersma

O dönem birlikte olduğu kız arkadaşı Ans Boersma, Abdelaziz A.'ya sahte belge konusunda yardımcı olmakla suçlanıyor. Savcılık, A,'nın sahte Suriye pasaportu ile Hollanda'ya gelmesinde Boersma'nın rolüne ilişkin soruşturma yapıyor.

Hollanda'da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad (FD) gazetesinin İstanbul muhabiri olan Boersma, Hollanda makamlarının uyarısı üzerine, Ocak ayında Türkiye tarafından sınır dışı edilmişti.

Türkiye, Hollandalı gazetecinin, "terör örgütleri ile bağı" nedeniyle sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

Abdelaziz A.'nın, 2017 yılında Amsterdam'daki Suriye konulu bir toplantıya konuşmacı olarak katılması, medyada tartışmalara neden oldu. Hollanda polisi, 2018 yılında Abdelaziz A. ile kardeşi Fetih'i gözaltına aldı.

Abdelaziz A.'nın 2016 yılından, gözaltına alındığı 2018 yılına kadar, Hollamda İstihbarat Teşkilatı (AIVD) için muhbirlik yaptığı ortaya çıktı.

Suriyeli zanlı ile kardeşinin yargılanacağı davanın 2021 yılında başlaması bekleniyor.