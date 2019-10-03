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Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin külleri, doğumunun 150. yıl dönümü olan gün anıt mezarından çalındı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Hindistan polisi hırsızların Gandhi'nin fotoğrafları üzerine yeşil boya ile "hain" diye yazdığını açıkladı.

1948'de radikal bir Hindu tarafından suikast sonucu öldürülen Gandhi'nin külleri o tarihten bu yana anıt mezarda tutuluyordu.

Küllerin bulunduğu Bapu Bhawan anıtı yöneticisi Mangaldeep Tiwari, hırsızlığın "utanç verici" olduğunu söyledi.

Mangaldeep Tiwari, "Gandhi'nin doğum günü olduğu için sabah erken kapıyı açtım. Akşam 11 gibi döndüğümde Gandhi'nin küllerinin olmadığını ve afişin üstüne yazı yazıldığını gördüm" dedi.

'Ulusun babası'

Mahatma Gandhi, İngiliz sömürgeciliğine karşı Hindistan'da barışçıl bir direniş harketine önderlik etmişti.

Hindistanlıların çoğu onu hala "ulusun babası" olarak görüyor.

Ancak tutucu Hindular, Gandhi'yi "Müslüman yanlısı" bulup ihanetle suçluyor. Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkenin kuzeybatısındaki eyaletlerin ayrılarak Pakistan'ı kurmasından da Gandhi'yi sorumlu tutuyorlar.

1948'de suikast sonucu öldürüldüğünde Gandhi'nin cesedi Hindu geleneklerine göre yakılmış ancak külleri bu inanca uygun olarak Ganj Nehri'ne savrulmamıştı.

Küller ülkenin farklı bölgelerindeki anıt mezarlara dağıtılmıştı.