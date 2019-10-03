Telif hakkı Reuters Image caption Saldırıda 800'den fazla kişi yaralanmıştı.

ABD'nin Las Vegas kentinde, iki yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda 58 kişinin öldürüldüğü saldırının kurbanları ve yakınları, katliamın gerçekleştiği Mandalay Bay Oteli'nin sahibi MGM Otelleri şirketiyle 735 milyon dolarlık tazminat anlaşmasına vardı.

Katliamda yüzlerce kişi de yaralanmış ve saldırgan daha sonra kendini öldürmüştü.

Ekim 2017'deki olay, ABD tarihinde tek bir saldırganın en çok sayıda can aldığı katliam olarak tarihe geçmişti.

Saldırı kurbanları, otelin hemen karşısında yine MGM'in sahibi olduğu bir salondaki country müzik festivaline katılıyordu.

Saldırı kurbanlarının avukatlarından Robert Eglet "Kaybolan hayatları hiçbir şey geri getiremeyecek ve çok sayıda kişinin yaşadığı dehşeti silemeyecek, ancak bu anlaşma binlerce kurbana ve ailelerine adil bir uzlaşma sunuyor" dedi.

MGM Otelleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Jum Murren da, davanın uzamasının kimsenin çıkarına olmadığını vurguladı.

Anlaşmanın şirkete maliyetinin, kaç kurbanın ve kurban yakınının başvuracağına bağlı olarak 735 ila 800 milyon dolar arasında değişmesi bekleniyor.

Ancak uzlaşma, şirketin sorumluluğu kabul ettiği anlamına da gelmiyor.

Las Vegas'ta ne olmuştu?

64 yaşındaki saldırgan Stephen Paddock, 1 Ekim 2017'de Route 91 müzik festivaline katılan 22 bin dolayında kişinin üzerine ateş açtı.

Paddock, Mandalay Bay Oteli'nin 32. katındaki odasından binden fazla mermi ateşledi. Saldırıda 58 kişi öldü, 422 kişi de yaralandı. Daha sonra yaşanan panikte de 800'den fazla kişi yaralandı.

Polis, ateş durduktan sonra saldırganın otel odasını bastı ve kendini öldürmüş halde buldu. Paddock'un odasında 23 farklı silah vardı.

Saldırının neden düzenlendiği hala bilinmiyor.