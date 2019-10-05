İtalya 2017'de Libyalı 'azılı insan kaçakçısı ile toplantı yaptı'

Telif hakkı EPA Image caption Libya'dan Akdeniz'i geçen yüzlerce göçmen Sicilya'ya kaçıyor.

İtalya'nın Libya'dan göçü kontrol altına almak amacıyla 2017'de Sicilya'da düzenlediği bir toplantıya, Libya'nın en azılı insan kaçakçılarından birinin de katıldığı ortaya çıktı.

İtalya'da yayımlanan Avvenire gazetesinin dün ve bugün manşetten yer verdiği özel habere göre İtalyan istihbaratı, Libya'dan sahil güvenlik yetkilileri ve Kuzey Afrika'da görev yapan uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileri Mayıs 2017'de Sicilya'da bir araya geldi.

Toplantıya katılanlar arasında "Bija" olarak anılan Abd al-Rahman Milad isimli insan kaçakçısı da yer alıyordu.

Avvenire, o dönem Avrupa'nın en büyük göçmen kamplarından biri olan ancak daha sonra kapatılan Cara di Mineo'da yapılan toplantıdan bazı fotoğrafları da yayımladı. Gazetenin muhabiri Nello Scavo, haberi ve fotoğrafları ismini gizli tuttuğu bir "resmi kaynaktan" aldığını yazdı.

Gazeteye göre "Bija" toplantıya Libya sahil güvenlik güçlerinden bir komutan sıfatıyla katıldı ve İtalya'da Libya'daki göçmenlerin idaresi için fon talep etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Haziran 2017'de yayımlanan bir raporda Bija lakaplı Abd al-Rahman Milad'ın insan kaçakçılığı, göçmenlere karşı insan hakları ihlali, göçmen botlarının ateşli silah kullanılarak batırılması gibi eylemlerden sorumlu olduğu belirtiliyordu.

İtalya-Libya anlaşması tartışılıyordu

İtalya'da o dönem iktidarda olan merkez soldaki Demokratik Parti liderliğindeki hükümet, Libya'dan yola çıkan göçmen gemilerinin Libya sahil güvenlik güçlerince durdurulması için Fayez el-Sarraj hükümeti ile bir anlaşma yapmıştı.

Dönemin İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti'nin mimarlığını yaptığı anlaşma, Libya sahil güvenlik güçlerinin insan hakları ihlallerinde bulunmasından dolayı eleştirilere neden oluyordu.

Avvenire'deki haberi yapan gazeteci Nello Scavo, Libya sahil güvenlik güçleri bünyesinde insan kaçakçılığı yapan kişilerin de bulunduğu şüphesinin bu haberle kanıtlandığını söyledi.

Gazetenin haberi üzerine, İtalya ile Libya arasındaki anlaşmayı incelemek üzere bir komisyon kurulması çağrısı geldi.

Daha Fazla Avrupa partisi milletvekili Riccardo Magi, haberdeki iddialarla ilgili parlamentoya bir gensoru sunacağını açıkladı. Magi, Libya ile yapılan anlaşmanın özel bir araştırma komisyonu tarafından incelenmesini talep etti.

İtalyan Solu partisi lideri Nicola Fratoianni de, "(İtalyan) hükümetinin, bir insan kaçakçılığı örgütünün başında bulunan, işkence ve tarif edilemez şiddet eylemlerinden sorumlu Libya'nın en acımasız suçlularından biri ile iş birliği yapması skandal niteliğindedir" dedi.