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ABD'de, Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına yol açan Ukrayna'yla ilişkiler konusunda, ikinci bir muhbirin ortaya çıktığı açıklandı. Birinci muhbirin avukatı Mark Zaid, ikinci muhbirin de ilki gibi bir istihbarat yetkilisi olduğunu söyledi.

ABC News Televizyonu'na konuşan Mark Zaid, ikinci muhbirin Trump'ın Ukrayna'yla ilişkileri konusunda detaylı bilgi sahibi olduğunu ve ABD İstihbarat Servisleri Başmüfettişi Michael Atkinson'ın sorularını yanıtladığını belirtti.

Zaid'in ikinci muhbirin de avukatı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

New York Times gazetesi Cuma günü konuyla ilgili olarak ikinci bir muhbirin de Kongre'ye başvurmaya hazırlandığını bildirmişti.

Gazeteye göre ikinci muhbir, Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşme ve içeriği hakkında birinci muhbire kıyasla daha doğrudan bilgi sahibi olan bir istihbarat yetkilisiydi.

Beyaz Saray'dan son gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "bir gizli kaynağın" daha ortaya çıkmasının kendisini şaşırtmadığını ve soruşturmanın "siyasi maksatlı" olduğunu belirtti ve Amerikan medyasını eleştirdi.

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İlk muhbir, Trump'ın 25 Temmuz'da Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna liderinden, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ve ailesi hakkında soruşturma başlatmasını istediğini söylemişti.

Trump ise iddiaları reddediyor ve hakkındaki suçlamalar için "cadı avı" diyor.

Joe Biden, Barack Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, oğlu Hunter Biden Ukraynalı bir iş adamının enerji şirketinde yönetim kurulu üyesiydi.

Trump burada bir çıkar çatışması olduğunu öne sürüyor, Ukrayna Başsavcısı Viktor Şokin'in 2016'da görevden alınmasında rol oynadığını iddia ettiği Biden ailesinin Ukrayna bağlantılarının incelenmesi çağrısı yapıyordu.

Image caption Azil sürecinde bundan sonra ne olacak?

Azil neden zor?

ABD'de yapılan son kamuoyu yoklamaları, az bir farkla da olsa halkın çoğunluğunun Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasına destek verdiğini gösteriyor.

Başkan'ın azledilmesi için ise Kongre'nin iki kanadının da onayı gerekiyor. Onay için 450 üyeli Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluğun, 100 üyeli Senato'da ise üyelerin üçte ikisinin desteği gerek. Senato'da 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat, 2 de bağımsız üye var. Bu nedenle Trump'ın azli için mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin senatörlerinden bazılarının da desteği gerekiyor.

ABD'de şimdiye dek kadar azil sürecine iki kez (1968'de Andrew Johnson ve 1998'de Bill Clinton) başvuruldu. İki başkan da Senato'da aklandı.

1972'de ise Başkan Richard Nixon, kendisine yakın bazı kişilerin Watergate iş merkezindeki Demokrat Parti'nin ofisine dinleme cihazı yerleştirdiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda, yargıyı yanıltmakla ve delil karartmakla suçlandı.

Nixon hakkındaki adli süreç tamamlanmadan istifa etti. O dönemde yaygın olan kanı, istifa etmemesi halinde Nixon'ın zaten azledileceği yönündeydi.