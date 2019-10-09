İngiltere basınında Türkiye'nin olası Suriye operasyonu: IŞİD'i yeniden diriltme riski taşıyor

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Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de yapmaya hazırlandığı askeri operasyon ve ABD'nin bölgedeki askerlerini çekme kararıyla ilgili olarak İngiltere basını, bu gelişmenin IŞİD'i yeniden diriltme ihtimali taşıdığına dikkat çekiyor.

Times gazetesi, IŞİDlilerin tutulduğu kampların güvenliğini sağlayan bazı Kürt güçlerin, buraları terk ederek sınır bölgesine konuşlanmaya başladığını aktarıyor.

Guardian: Türkiye tehditlere boyun eğmemekte ısrarcı

Trump'ın açıklamalarıyla kafa karışıklığı yarattığını belirten Guardian, Türkiye'nin ise tehditlere boyun eğmemekte ısrarcı olduğunu yazıyor.

Gazete Trump'ın siyasi olarak içinde bulunduğu ikilemi şöyle açıklıyor; "Söylemindeki u dönüşleri ve karışık mesajlarıyla Trump, kamuoyu önünde de, selefi Obama'yı da kısıtlamış olan siyasi ikilimleri kabullenmek durumunda kalıyor. Türkiye ile halihazırda zayıf olan ilişkileri daha da kötüleştirmeyi göze alamaz ve NATO müttefikiyle askeri bir çatışma içine giremez. Öte yandan, özellikle Cumhuriyetçi Parti içinde, ABD'nin IŞİD'le savaşında birçok kayıp veren Kürtlere ABD'de ciddi bir destek var."

Gazeteye konuşan akademisyen Nicholas Danforth ise Türkiye'nin ikilemini şöyle özetliyor; "Trump'ın tahmin edilemezliği, Ankara için iki tarafı keskin bir kılıç gibi. Sorun şu; Türkiye'nin Suriye'deki alansal kazanımları hızlı ve açık seçik olacaktır. Ama Washington'ı aleyhine çevirmenin bedelini daha yavaş ödeyecektir".

İngiltere "ciddi şekilde kaygılı"

Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna iki sayfa ayıran Guardian, İngiltere hükümetinin de durumdan "ciddi şekilde kaygılı" olduğunu aktarıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi kararının İngiltere'yi kaygılandırdığını söylediği belirtiliyor. Suriye krizi ile ilgili olarak Avam Kamarası'nda yapılan oturumda söz alan milletvekillerinin de Türkiye'nin tek başına bir operasyon düzenlemesine karşı çıkan açıklamalar yaptıkları bildiriliyor.

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"Saldırı korkusu altında hayat devam ediyor"

Guardian muhabiri Martin Chulov ve Erbil muhabiri Muhammed Resul'un imzasını taşıyan bir diğer haberde ise, Suriye'nin kuzeydoğusundaki yerleşim yerlerinde dün hayatın normal akışında seyrettiği ifade ediliyor.

"Suriyeli Kürtlerde saldırı korkusu hissediliyor ama ilerleyen günlerde olabileceklere dair kafaları karışık. ABD'deki tepkiler ve Trump'ın 180 derecelik dönüşü, Türkiye'nin daha dikkatli davranmasına neden oldu."

Gazetenin konuştuğu bir Suriyeli Kürt "Erdoğan dün ne isterse yapabileceğini düşünüyordu. Ama sonra başka bir gerçekliğe uyandı. Amerikalılar belki de bizi yüzüstü bırakmaz" diyor.

Rojava'da yaşayan bir diğer Suriyeli Kürt de "Hayat sokakta normal devam ediyor ama bekliyoruz ve endişeliyiz" diyor.

Bölgede bulunan ve IŞİD destekçilerinin tutulduğu bir kampın yetkilisi ise kampta gerginliğin tırmandığını ve özellikle güvenlik görevlilerine yönelik saldırıların normalin üstüne çıktığını belirtiyor.

Times: Kürt güçler, Türklerle savaşmak için IŞİD kamplarını terk ediyor

Times ise Suriye'de IŞİD militanlarının tutulduğu hapishaneleri ve ailelerinin tutulduğu kampları kontrol eden Kürt güçlerin, Türkiye saldırısına karşı koymak için buraları terk etmeye başladığını yazıyor.

Bu hapishane ve kamplarda 100 bine yakın IŞİDli ve IŞİD destekçisinin bulunduğunu yazan Times, Kürt güçlerin buraları terk etmesinin, kamplardakilerin kaçması ihtimalini artırdığına dikkat çekiyor.

Gazete, Amerikan NBC televizyonuna konuşan Suriye Demokratik Güçleri komutanlarından Mazlum Kobani Abdi'nin, IŞİD kamplarının güvenliğini sağlamanın artık kendileri için ikinci öncelik haline geldiğini söylediğini aktarıyor.

Times, geçen hafta muhabirlerinde, bu kamplardan biri olan el-Hawl'da meydana gelen toplu kaçma girişiminin videosunun gösterildiğini ve Kürt yetkili Aldülkerim Ömer'in bu kampı "saatli bomba" olarak tanımladığını aktarıyor.

Ömer "IŞİD'i askeri ve coğrafi olarak yendik ama uyuyan hücreleri ve idolojisiyle IŞİD hâlâ orada" diyor.

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"Trump, kararının İngiltere'yi 'heyecanlandırdığını' nereden çıkardı bilmiyoruz"

Independent ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çekme kararının İngiltere'yi de heyecanlandırdığına dair sözlerini gündeme taşıyor ve Trump'ın bu iddiasının İngiliz yetkilileri şaşırttığını yazıyor.

Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada "İngiltere bu kararı büyük heyecanla karşıladı. Bildiğiniz gibi onların da orada askerleri var" demişti.

Gazete, Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison'ın ise Trump'ın İngiltere'ye dair bu fikri "nereden çıkardığını bilmediklerini" söylediğini ve milletekillerinin Türkiye'nin bölgedeki tek taraflı operasyonuna karşı olduklarını belirtiyor.

Daily Telegraph: Kürtlere ihanet etmek IŞİD'i yeniden canlandırma riski taşıyor

Daily Telegraph yazarı Con Coughlin, Batı'nın denizaşırı askeri operasyonlara isteğini kaybettiği bir dönemde, Suriye'de IŞİD'le mücadelenin büyük oranda Kürt savaşçılar sayesinde kazanıldığını belirtiyor ve bunun karşılığında ABD'den savaş bitene kadar kendilerini korumasını beklemelerinin doğal hakları olduğu yorumunu yapıyor.

Coughlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede istediği gibi bir operasyon yapma ihtimali kalmadığını savunuyor ve "Erdoğan'ın ilk amacı Kürtleri ve Suriye Demokratik Güçleri'ni bölgeden çıkarıp, buraya büyük oranda Türkiye'deki Suriyeli göçmenleri yerleştirmekti. Bu plan, neredeyse bi etnik temizlik anlamına gelir" diyor.

ABD'nin bölgeden aniden çekilmesinin kendi imajını da büyük oranda zedeleyeceğini belirten Coughlin, "Bu Beyaz Saray'ın miadı dolan müttefiklerini anında gömebileceği izlenimi de yaratıyor" diyor.

Kürtlerin kontrolündeki kamplarda İngiltere'den gitmiş olan birkaç yüz IŞİD sempatizanı da olduğunu hatırlatan Coughlin, en iyi seçeneğin Kürtlerin bu IŞİDlileri kamplarda tutmaya devam ederken, dış dünyanın da onlarla verilecek mücadelenin yollarını bulmaya çalışmak olduğunu yazıyor.

Yazı "Aksi halde bunlar serbest kalabilir ve yeniden IŞİD'e katılabilir. Bu da IŞİD'e karşı mücadele etmiş herkese yapılmış bir ihanet olur" cümlesiyle sona eriyor.