Almanya'da silahlı saldırı: En az 2 kişiyi öldüren saldırgan ya da saldırganlar aranıyor

Almanya'nın doğusundaki Halle kentinde, ateş açılmasısonucu en az iki kişinin öldüğü açıklandı.

Polis, saldırganın hala yakalanamadığını duyurdu ve kentin Paulus bölgesi sakinlerini evlerinde kalmaları için uyardı.

Birden fazla saldırgan olup olmadığı da henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları askeri üniforma giyen ve birkaç silahı bulunan bir saldırgandan bahsediyor.

Bild gazetesi, saldırının bir sinagogun yakınında gerçekleştiğini bildirdi, ancak bu bilgi henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Polis, Paulus bölgesini kordon altına aldı.

Yerel medya ise, saldırgan ya da saldırganların kaçmasının ardından yakında bir silahlı saldırı daha olduğunu duyurdu.

Polis, kentin 25 kilometre kuzeydoğusundaki Landsberg'te yaşayanlara da evlerinde kalma uyarısı yaptı.