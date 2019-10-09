Barış Pınarı Harekâtı: Dünyadan tepkiler

Telif hakkı Getty Images Image caption Resulayn'dan gelen fotoğraflarda bölgede dumanların yükseldiği görülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün Suriye'nin kuzeyini bombalamaya başlaması pek çok ülkede yankı buldu.

Milli Savunma Bakanlığı ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri'nin saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin bilgilendirildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye'yin Suriye'deki Barış Pınarı Harekâtı konusunda, Ankara'ya itidal ve harekâtı durdurma çağrısı yaptı.

AB Parlamentosu'nda konuşan Juncker "Türkiye'nin Suriye sınırında anlamamız gereken güvenlik kaygıları var. Ancak Türkiye ve diğer aktörlere itidal çağrısında bulunuyor. Plan, sözde bir güvenli bölge oluşturulmasını da içeriyorsa, AB'den hiçbir şekilde maliyetini üstlenmesini beklemeyin." dedi.

Rusya: Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmaya dahil olmayacağız

Rus devletine bağlı haber ajansı RIA Novosti, parlamentonun üst kademesinin dışişleri komitesinin ilk başkan yardımcısı olan Vladimir Dzhabarov'un açıklamalarına yer verdi. Haber ajansına göre Dzhabarov, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmaya dahil olmayacağını söyledi. Dzhabarov, Rusya'nın Suriye'de başka nedenlerle bulunduğunu aktardı.

Reuters'ın haberine göre Fransa AB Bakanı Amelie de Montchalin, Fransa ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmayı düşündüğünü söyledi.

Montchalin "Fransa, Almanya ve İngiltere, Türkiye'yi çok güçlü bir şekilde kınadığı net olan bir orta açıklama hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li Senatör Graham: Kürt müttefiklerimiz için dua edin

ABD Senatosu'ndaki etkili Cumhuriyetçilerden Lindsey Graham, "Türkiye'nin kuzey Suriye'ye girmesi bir felaket. Trump yönetiminin utanmadan terk ettiği Kürt müttefiklerimiz için dua edin. Bu hamle IŞİD'in tekrar ortaya çıkmasını kesinleştirdi" dedi ve ekledi:

"Kongre'de Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için girişimlere liderlik edeceğiz. İşlemiş olan güvenli bölge konseptine geri dönmek için hâlâ zaman varken Başkan Trump'ı bu yoldan dönmeye davet ediyorum."

Reuters, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin "Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu bölgeyi istikrarsızlaştırma ve sivillere zarar verme riski taşıyor" sözlerini aktardı.

Almanya: Yeni bir felaket ve sığınmacı dalgasına yol açabilir

Ajansa göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'nin adımlarının bölgeyi daha istikrarsız hale getirme ve IŞİD'in tekrar ortaya çıkmasına yol açma riski taşıdığını söyledi ve ekledi:

"Türkiye'nin harekatı yeni bir insani felakete ve sığınmacı dalgasına yol açabilir. Türkiye'yi bu operasyonu sonlandırmaya ve güvenlik çıkarlarını barışçıl yollarla sağlamaya davet ediyoruz."

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, konuyu NATO gündemine taşıma sözü verdi. Hollandalı bakan, Türk mevkidaşından da harekata ilişkin açıklama istediğini söyledi.