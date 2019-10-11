Filipinler: Duterte'nin 'Trafik krizi yok' diyen sözcüsü işe 3,5 saatte gidebildi

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Filipinler'de 'Başkent Manila'da trafik sorunu yok. İşe zamanında gitmek istiyorsanız evden erken çıkın" diyen Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sözcüsü, bir vatandaşın çağrısı üzerine işe makam aracı yerine otobüsle gidince başkanlık sarayına yaklaşık 3,5 saatte ulaşabildi.

12 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan ve 2015'te 'dünyada araba kullanmak için en kötü yer' seçilen Manila'da yangın nedeniyle bir metro hattında seferlerin durdurulması trafik sıkışıklığını daha da artırdı.

Sosyal medyada birçok kişi işlerine gidebilmek için saatler harcadıklarını söylerken bazı aileler, çocuklarını okula üç saatte ulaşabilmesinden şikayet etti.

Sözcü Salvador Panelo'nun başkentte trafik krizi olmadığını söylemesi halkın öfkesini artırdı. Sosyal medyada bir kişi, Panelo'ya bir gün makam arabasıyla işe gitmesini tavsiye etti.

Vatandaşın çağrısına olumlu yanıt veren Panelo, başkanlık sarayına gidebilmek için 05.15'te evinden çıktı, dört otobüs değiştirerek 08.46'da iş yerine varabildi. Sözcü yolculuğunun son bölümünü, kendisine jest yapan bir kişinin motosikletiyle tamamladı.

Telif hakkı AFP Image caption Manila 2015'te 'dünyada araba kullanmak için en kötü yer' seçilmişti.

'Duterte özel uçak aldı'

Kalabalık nedeniyle otobüslere binmekte zorlandığını ve bir otobüsü 35 dakika beklediğini söyleyen Panelo, yine de kentte bir trafik krizi olmadığını savunarak "Filipinliler, yaratıcı insanlardır. Zorlu koşullara kolay uyum sağlarlar" dedi.

Başkentteki trafik krizi tartışmalarında Devlet Başkanı Duterte'nin yakın bir zaman önce 39.9 milyon dolara özel uçak alması da eleştirildi. Duterte halktan kopmakla suçlandı.