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Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" değerlendirmesiyle, harekat ile ilgili diyalog ve diplomasi çağrısı yapması Ankara'nın tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu açıklamalar için "Akıncı'yı esefle kınıyorum" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalar yapan Fuat Oktay, Akıncı'nın Kıbrıs'ta hayatını kaybeden askerlerin kemiklerini sızlattığını da savundu.

Oktay, şunları kaydetti:

"Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı'nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır."

Mustafa Akıncı ne demişti?

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, "ne düşündüğümü açıklamak kaçınılmaz oldu" diyerek Facebook hesabı üzerinden değerlendirmelerini paylaştı.

"Mesele 'Türkiye'nin iyiliği nerededir?' sorusunun yanıtındadır. " diyen Akıncı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu sorunun gerçek muhatabı elbette Türkiye'de yaşayanlardır. Ama benim inancım Suriye topraklarının artık neredeyse 10. yılına girmekte olan savaşa doyduğu noktasındadır. On yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bana göre Türkiye'nin mutlu ve huzurlu geleceği Türkü - Kürdü - Arabı ve Türkmeni ile tüm bölge halklarının dialog içinde inşa edecekleri bir düzenle mümkün olacaktır."

Akıncı değerlendirmesinin devamında Türkiye ile Suriye arasında "en erken zamanda" diplomatik ilişki kurulması gerektiğini de savundu.

Açıklamalarının devamında Akıncı, 1974 yılındaki Barış Harekatı'nı da hatırlatarak şu karşılaştırmayı yaptı:

"1974 yılında 27 yaşındayken, Faşist Yunan Cuntasının neden olduğu Türkiye'nin askeri harekatında ben de her genç Kıbrıslı Türk gibi görev aldım. Lefkoşa'da Dereboyu'ndaki savaşta arkadaşlarım yanımda şehit düştüler; pek çoğumuz gibi ben de savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrendim. Bu nedenle savaşın acılarını hiçbir toplumun yaşamasını istemem. Türk- Kürt- Arap hiçbir çocuğun burnunun kanamasını arzulayamam. Daha önce de söyledim 1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir."