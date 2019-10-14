ABD Başkanı Trump Türkiye’ye yaptırımları açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'deki Eylemlerine Dair Açıklama" adlı bir açıklama paylaştı.

Bu açıklamada "Yakında Türkiye hükümetinin mevcut ve eski yetkilileriyle Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine destek veren kişilere dair bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım" dedi ve ekledi:

"Çelik için gümrük vergisi Mayıs ayından önceki gibi yüzde 50'ye çıkarılacak.

"ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yürüttüğü 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakerelerini derhal durduruacak."

Trump, imzalayacağı başkanlık kararnamesinin ciddi insan hakları ihlalleri yapan, ateşkesleri engelleyen, yerinden edilen insanların evine dönmesine izin vermeyen, mültecileri zorla evine gönderen veya Suriye'de huzur, güvenlik ve istikrarı tehdit eden herkese çok güçlü ek yaptırımlar getireceğini söyledi.

Donald Trump göreve başladıktan sonra ortaklarıyla birlikte IŞİD'i tamamen yendiklerini ve Türkiye'nin bu kazanımları tehlikeye atmaması gerektiğini söyledi.

Trump, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki etnik ve dini azınlıklar ile sivilleri koruması gerektiğini aktardı.

Sivillerin rastgele hedef alınması, sivil altyapıya hasar verilmesi ve dini, etnik azınlıkların hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Trump, bölgeye dönecek sığınmacıların bunu gönüllü yapması gerektiğini, dönüşün onurlu ve güvenli bir şekilde halledilmesinin şart olduğunu söyledi.

Trump açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin askeri taarruzu sivillerin hayatını ve bölge barışı, güvenliği ve istikrarını tehdit ediyor.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok net ilettim: Türkiye'nin harekatı insani krize ve olası savaş suçlarına zemin hazırlıyor. Türkiye etnik ve dini azınlıklar dahil olmak üzere, sivillerin güvenliğini güvence altına almalı. Şu an ve belki gelecekte de bölgedeki IŞİD teröristlerinin devam eden tutukluluklarından sorumlu olmalı. Ne yazık ki Türkiye işgalinin insani etkilerini azaltıyormuş gibi görünmüyor."

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