Mısırlı arkeologlar, 20'den fazla antik tabut buldu: 'Son yılların en önemli keşiflerinden biri'

Telif hakkı Mısır Antik Eserler Bakanlığı

Mısır Antik Eserler Bakanlığı, Luksor kenti yakınlarında 20'den fazla antik, tahtadan yapılmış tabut bulunduğunu açıkladı. Bakanlığa göre tabutların bulunması, "son yıllarda yapılan en büyük ve en önemli keşiflerden biri".

Üzerlerindeki, canlı renklerle yapılmış işlemelerin hala görülebildiği tabutlar, Nil Nehri'nin batısında, Asasif Gömütü'ndeki Theban Nekropolü'nde bulundu.

Birbirleriyle karşılıklı yerleştirilen tabutlerin, iki tabaka halinde bulundukları bildirildi.

Telif hakkı Mısır Antik Eserler Bakanlığı

Telif hakkı Mısır Antik Eserler Bakanlığı

Krallar Vadisi yakınındaki Asasif gömütünde yer alan mezarlar, Antik Mısır'ın M.Ö 664-332 yılları arasındaki geç dönemine ait.

Ancak, daha önceki 18. hanedandan (M.Ö 1550-1292) kalma mezarlar da var.

Mısır Antik Eserler Bakanlığı geçen hafta, Luksor'un Batı Vadisi'nde antik bir "sanayi bölgesi" bulunduğunu duyurmuştu.

Bölgede, ambarlar ve ölülerle birrlikte gömüler eşyaları temizleyen yerler olduğu, 18. Hanedan dönemine ait küpler bulunduğu belirtilmişti.