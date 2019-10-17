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İngitere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Londra ve Brüksel'in yeni bir Brexit anlaşması üzerinde mutabakata vardıklarını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Zirvesi bugün başlayacak. Anlaşma İngiltere Parlamentosu'nun onayına sunulacak.

Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kontrolü yeniden ele geçiren yeni iyi bir anlaşmamız var. Şimdi, yaşam maliyeti, İngiltere Sağlık Hizmetleri (NHS), şiddet suçları ve çevremiz gibi diğer önceliklerle ilgilenebilmek için Parlamento'nun Cumartesi günü Brexit'i onaylaması gerekiyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker de yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İradenin olduğu yerde anlaşma da olur, bir anlşamamız var. AB ve İngiltere için adil ve dengeli bir anlaşma. Çözüm bulma yönündeki kararlılığımızın da kanıtı. Avrupa Konseyi'ne bu anlaşmayı onaylamaları tavsiyesinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu, AB'nin yürütme organı.

Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker bugün anlaşmayı AB Zirvesi'nde liderlerin onayına sunacak.

Liderlerin onayı sonrası anlaşma bu kez İngiltere Parlanentosu'nda oylanacak.

İngiltere'de azınlık hükümetine dışardan destek veren Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) daha önce yaptığı açıklamada, mevcut haliyle anlaşmayı kabul edemeyeceğini açıklamıştı.