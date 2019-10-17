Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 42,9 milyon dolar ikramiye aldı

Telif hakkı MICROSOFT Image caption Microsoft'un CEO'su Satya Narayana Nadella

Amerikan teknoloji devi Microsoft'un CEO'su Satya Narayana Nadella'ya bu yıl maaşına ek olarak 42,9 milyon dolar prim ödendiği açıklandı. Prim şirketin hisse senedi performansına endeksli olarak veriliyor.

Yıllık maaşı 2,3 milyon dolar olan Nadella, geçen yıl 25,8 milyon dolar almıştı.

2014'te şirketin başına geçen Nadella'nın yönetiminde Microsoft bulut bilişiminde büyük bir güç haline geldi.

Nadella, 2104'te 84 milyon dolarlık primle dikkatleri çekmişti.

Microsoft hisseleri, şirketin kâr payı ödemelerini artırması ve 40 milyar dolarlık kendi hissesini alma kararından sonra Eylül'de tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı.

Diğer CEO'lar ne kadar kazanıyor?

Nadella'ya verilen ve geçen yıla göre yüzde 66'lık bir artışı ifade eden ödeme 30 Haziran'da sona eren 2019 mali yılını kapsıyor.

Apple CEO'su Tim Cook, 2018'de 15,7 milyon dolar ek ödenek almıştı. Cook'un yıllık maaşı 3 milyon dolar.

Google CEO'su ikramiye olarak verilen hisseleri reddetti

Google CEO'su Sundar Pichai'nin 1,9 milyon dolar ek ödenek aldığı belirtiliyor. Bloomberg'e göre Pichai, zaten çok para kazandığını söyleyerek şirketin ikramiye olarak önerdiği hisseleri geri çevirmişti.

Dünyanın en zengin insanı olan, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 20 yıldır yıllık 81 bin 840 dolar maaş alıyor. Bezos'a, seyahatleri ve emeklilik için yıllık 1,6 milyon dolar ek ödeme yapılıyor.