Hollanda'da 9 yıl mahzende tutulan aile Moon tarikatı üyesi çıktı

Telif hakkı Reuters Image caption Jozef B. ve Sun Myung Moon

Hollanda'nın doğusunda yer alan Drenthe bölgesindeki bir çiftlik evinin mahzeninde 9 yıl tecrit hayatı yaşayan 6 kişilik aile ile onları zorla tuttuğundan şüphelenilen Jozef B.'nin, Moon tarikatı üyesi oldukları ortaya çıktı. Tarikat, 1950'lerde kendisini "Mesih" ilan eden Güney Koreli papaz Sun Myung Moon tarafından kurulmuştu. On binlerce üyesinin olduğu sanılıyor.

Hollanda polisi, Ruinerwold köyü yakınlarındaki bir çiftlikte geçen Pazartesi gecesi bulunan ailenin, çiftliğin kiracısı olan 58 yaşındaki Josef B. tarafından zorla tutulduğundan şüpheleniyor.

Savcılık, "Avusturyalı Josef" olarak bilinen zanlıya, "yasa dışı olarak özgürlükten yoksun bırakma" suçlamasında bulundu. "Serbest bırakılması halinde başkalarının sağlığına zarar verebileceği" belirtilen Josef B.'nin gözaltı süresi uzatıldı.

Yerel Drenthe TV kanalı, sorgusu süren Avusturya doğumlu Josef B. ile uzun yıllardır çiftlik evinin mahzeninde kalan 6 kişilik ailenin, Moon tarikatı üyesi olduklarını duyurdu.

Kanala bilgi veren kaynaklara göre, Josef B. ile mahzendeki aile, birbirlerini Moon tarikatından tanıyordu. Josef B. ve aile, Hollanda'ya taşınmadan önce, Belçika'nın Hasselt kentinde, tarikata bağlı Toplum Kilisesi'nin aktif üyeleriydi.

Josef B.'nin erkek kardeşi Franz, Avusturya'da yayımlanan Kronen Zeitung gazetesine, kardeşinin Linz'de görev yaptığı sırada tarikatla ilişki kurduğunu söyledi. Kardeşler 10 yıldır birbirleriyle konuşmuyor.

Moon: Kendisini 'Mesih' ilan eden Güney Koreli papazın kurduğu tatbikat

Kendisini "Mesih" ilan eden Güney Koreli papaz Sun Myung Moon tarafından 1950'lerde kurulan tarikat, 1965 yılından bu yana Hollanda'da aktif.

Yüklü mal varlığına sahip tarikat, müritlerinin yaptığı bağışlardan da önemli gelir elde ediyor. Hollanda'daki çiftlik evinin mahzeninde de, yüklü miktarda nakit para bulundu.

Yetkililere göre, bu paranın kaynağı da Moon tarikatı tarafından toplanan bağışlar. Çünkü, ailenin babası daha önce tarikat adına aktif şekilde çalışan isimlerden biriydi.

Babanın, 3 yıl önce beyin kanamasına bağlı felç geçirmesinin ardından, aileye, tarikat tarafından yüklü miktarda yardımda bulunuldu.

Moon tarikatının müritlerinin, inançları gereği her yarım saatte bir daire oluşturup etrafında dönmeleri gerekiyor.

Mahzenden kurtarıldıktan sonra, De Wolden kasabasındaki bir tatil parkına yerleştirilen aile, evin içine sığmadıkları için, dışarıya çıkarak daire oluşturdu. Parkta kalan diğer sakinler, bu ilginç görüntüyü fotağraflayıp, filme almak isteyince rahatsızlık oluştu.

Tartışmaların odağındaki tarikat: Moon Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, Milyonlarca takipçisi olduğunu iddia etse de Moon tarikatının muhtemelen 100 binden fazla takipçisi yok. Tarikatın kontrolündeki kilise, geçmişte, destekçilerinin beyinini yıkamak ve toplanan bağışları cebe atmakla suçlanıyordu.

Çoğu zaman Yahudi düşmanlığı ve homofobiyle suçlanan tarikatın kurucusu Moon ve eşi birçok Avrupa ülkesinde yıllarca hoş karşılanmadı. Moon, 2012 yılında öldü.

Son yıllarda, tarikat Washington Times gazetesi ve Manhattan'daki New Yorker Oteli gibi varlıklar sayesinde bir iş imparatorluğuna dönüştü.

Yetkililer, ailenin başka bir yere taşınmasına karar verdi. Ulusal acil durum servisleri tarafından yardım edilen felçli baba ve çocuklarının, yeni yaşama uyum sağlamakta zorlandıkları belirtiliyor.

Josef B. tarafından 9 yıl önce kiralanan, Drenthe bölgesindeki Ruinerwold köyü yakınlarında bulunan çiftlik evinin mahzeninde uzun yıllardır tecrit hayatı yaşayan 6 kişilik aile, geçen Pazartesi gecesi polisin yaptığı operasyon sonucu kurtarılmıştı.

Ruinerwold'daki bir mahalle kafesine gelen ailenin 25 yaşlarındaki büyük oğlu, "9 yıldır ilk kez dışarı çıktığını" söyleyerek yardım istemişti..

Barmeni, köyün bağlı olduğu De Wolden Belediye Başkanı Roger de Groot ile polise haber vermesi üzerine gece yarısı çiftlikte atama yapıldı.

Telif hakkı EPA Image caption Hollanda'nın doğusunda bulunan Drenthe bölgesindeki bir çiftlikte, bir baba ile 5 çocuğunun yıllardır bir mahzende yaşadıkları ortaya çıkmıştı

Oturma odasındaki bir dolabın arkasında bodrum katına inen gizli bir merdiven keşfeden polisler, evin mahzeninde beyin kanaması sonucu felç geçiren bir baba ile 4 yetişkin çocuk bulundu.

Yaşları 18 ile 25 arasında değişen çocukların bir kısmının nüfusa kayıtlı olmadığı belirlendi. Polise, ailenin çok uzun zamandır dış dünyayla hiçbir bağlantısı olmadığını belirtti.

Yerel medya tarafından, "yıllardır mahzende 'kıyameti bekledikleri" belirtilen aile ile ilgili gerçeğin ortaya çıkarılması için, polis ve yargının araştırması sürüyor.

Savcılık, ailenin 9 yıldır mahzende zorla tutulduğundan şüpheleniyor. "Ailenin mahremiyeti" ve soruşturmanın sürmesi nedeniyle olayla ilgili daha fazla bilgi verilmiyor.

Hollanda'da yıllardır mahzende yaşayan bir baba ile 5 çocuğu polis tarafından kurtarıldı