Katalonya'da eylemler: On binlerce kişi sokaklara çıktı, genel grev düzenlendi

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İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da gösteriler beşinci gününe girdi. Pazartesi günü İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin Katalonya'nın ayrılıktan yana olan dokuz siyasi liderine hapis kararı vermesinin ardından bugün bölgede genel grev düzenlendi.

Katalonya'nın beş ayrı şehrinden bölgenin başkenti Barcelona'ya yürüyerek gelen eylemciler yolları kapattı. Mahkemenin Pazartesi günkü kararının ardından düzenlenen eylemlerde göstericiler ve polis arasında çatışmaların yaşandığı görüldü.

Cuma günü ise Katalonya'nın dört bir yanından şehre akın eden on binlerce eylemci, trenlerin çalışmasını engelledi ve yolları kapadı.

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Katalonya'nın dokuz siyasetçisine bundan iki yıl önce ayrılıkçı siyaset güttükleri ve yasa dışı ilan edilmesine rağmen İspanya'dan ayrılık referandumu düzenlemeleri nedeniyle 9-13 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ayrıca üç siyasetçi de itaatsizlikten suçlu bulundu ancak hapis cezası almadı.

Kimi yerlerde düzenlenen gösterilerde ise Katalonya'nın ayrılmasına karşı olan eylemciler ile bağımsızlık yanlısı olan göstericilerin karşı karşıya geldiği görüldü.

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13 yıl hapis cezasına çarptırılan dönemin Katalonya özerk bölgesinin başkan yardımcısı Oriol Junqueras, İspanya'nın insanları siyasi fikirleri nedeniyle hapse attığını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise siyasetçilerin işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası aldığını belirtti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yargılanan 12 Katalan siyasetçi

1,5 milyon euro zarar

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona ile Real Madrid arasında 26 Ekim'de oynanacak maç, düzenenlenen eylemler nedeniyle 18 Aralık'a ertelendi.

İspanya tarihinin şimdiye kadar gördüğü en büyük sokak eylemlerinden biri olan bu haftaki gösterilerde AFP'ye göre şimdiye kadar 42 kişi yaralandı, 110 kişi ise gözaltına alındı.

Barcelona şehir konseyi, eylemlerin ilk üç gününde yaşanan çatışmalardan ötürü doğan hasarın 1 milyon 575 bin euro olduğunu açıkladı.

Barcelona'nın El Prat havalimanında 55 uçuş iptal edildi.

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Dönemin Katalan lideri Belçika'da mahkemeye çıktı

Diğer yandan Katalonya özerk bölgesinin o dönem lideri olan Carles Puigdemont, 2017 yılında gerçekleşen referandumun ardından İspanya'nın yargı yolunu açması üzerine Belçika'ya gitmişti.

O zamandan beri İspanya, Puigdemont'un geri gönderilmesi için yakalanması talebinde bulunuyor.

İspanya'nın bu konuda gönderdiği üçüncü talep nedeniyle Puigdemont bugün mahkeme karşısına çıktı.

Mahkeme Puigdemont'un teknik nedenlerle serbest bırakılmasına karar verirken Belçika'yı terk etmemesi gerektiğini belirtti.

İspanya son birkaç yılda düzenlediği dördüncü genel seçimine 10 Aralık tarihinde gidiyor. Bu seçimlerin de bu eylemler nedeniyle ilk gündem maddesinin Katalonya olması bekleniyor.