Grenfell Yangını raporunda Londra İtfaiyesi suçlandı: Müdahele sırasında sistematik hatalar yapıldı

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Londra İtfaiyesi (LFB), 2 yıl önce Grenfell Tower binasında çıkan ve 72 kişinin öldüğü yangına müdahale sırasında "sistametik hatalar yapmakla" suçlandı. Rapora göre LFB bazı adımları daha önce atmış olsaydı, can kaybı daha az olacaktı.

Soruşturma heyeti başkanı Bir Martin Moore-Bic'in imzasını taşıyan raporda, itfaiyecilerin olay gecesinde sergiledikleri cesaret övüldü. Ancak "kurumsal" yanlışların LFB'nin olay için planlama ve hazırlık yapmasında "çok yetersiz" olduğu anlamına geldiği kaydedildi.

Martin, acil durum aramalarının yapıldığı 999'daki kontrol merkezinin "hiç şüphesiz birçok yaşamı kurtardığı" ancak o geceki faaliyetler daha yakından incelendiğinde "uygulama, eğitim ve politikadaki" eksiklikleri ortaya çıkarttığını belirtti.

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Raporda, kontrol merkezi personelinin acil durum aramalarıyla başa çıkmakta zorlandığı söylenirken, "Müdürler büyük bir baskı altındaydı ancak LFB bu tür büyük olaylarla başa çıkmakta uygun eğitimi olan üst düzey kontrol merkezi personelini kullanıma sunmadı" denildi.

Ayrıca, Güney Londra'da 2009'da 3 kadın ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği yangına atıfla, "Lakanal House Yangını'na müdahelede yapılan hatalar tekrarlandı" denildi.

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'Yerinde kalma' stratejisi eleştirildi

Raporda, LFB'nin "yerinde kalma" stratejisi de eleştirildi. İtfaiyeciler ve 999 acil durum merkezi, yangının başlamasından sonraki yaklaşık 2 saat sonraki süre boyunca bina sakinlerine yerlerinde kalmalarını söylemişti.

Bu strateji sabaha karşı 02:47'de terk edilmişti.

Raporda, bu kararın 01:30-01:50 saatleri arasında verilmesi halinde, daha çok yaşam kurtulacağı vurgulanırken, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin, yanıcı kaplama malzemesiyle yayılan yangınlarla başa çıkma eğitiminin olmadığı vurgulandı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Rapor için ölen 72 kişinin yakınlarıyla görüşüldü.

İtfaiyeciler Sendikası Genel Sekreteri Matt Wrack, "Yangın, bina alev alan bir malzemeyle kaplanmış olduğu için o şekilde yayıldı. İtfaiyeciler alevlerin yayılmasından sonra bölgeye ulaştı. Binanın gerçekte bir ölüm tuzağına dönüşmesinden sonra" dedi.

Wrack ayrıca "İtfaiyecilerin o geceki koşullar altındaki kayda değer hareketleri şimdi incelemeye açılıyor. Burada kimse incelenmekten kaçınmak istemiyor ama bizce soruşturmanın sıralaması ters" diye de ekledi.

İkinci aşamada binanın tasarımı da incelenecek

Soruşturmanın ilk aşaması, 14 Haziran 2017 gecesi neler yaşandığına odaklanıyor. İlk aşamasında, belediye, binanın kiralama işletmesini yapan kuruluş, polis ve itfaiye sorgulandı.

İkinci aşamada ise binanın tasarımı da dahil olmak üzere, yangının böyle büyük bir bilançoyla sonuçlanmasına yol açan unsurlar incelenecek.