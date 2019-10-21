Şili'deki protestolarda konfeksiyon fabrikası yağmalandı: 5 ölü

Telif hakkı AFP Image caption Santiago'da göstericiler polisle çatıştı

Şili'de metro zammının ardından başlayan protestolar sonrası ülkenin büyük kentlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine karşın yağmalamalar sürüyor. Başkent Santiago yakınlarında bir konfeksiyon fabrikasının yağmalanması sonucu 5 kişi öldü.

Santiago'nun birçok bölgesinde protestocular polisle çatıştı. Askerler ve polis göstericilere karşı biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Santiago'nun özellikle yoksul kesimlerinde halk, evlerini ve dükkanlarını yağmacılara karşı korudu.

Şili hükümeti başkent Santiago'nun yanı sıra Valparaíso, Coquimbo ve Biobío'da akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Cuma günü başlayan protesto gösterilerinde şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Cumartesi günü de iki süpermarketin kundaklanması sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan protestocuların sayısı ise 1400'den fazla.

Devlet Başkanı Pinera: Yağmacılar hesap verecek

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yağmacıların hukuk önünde hesap vereceklerini söyledi.

Pinera, Cuma günü 5 bölgede olağanüstü hâl (OHAL) etmiş, bu bölgelerde halkın hareket ve toplanma hakkı sınırlandırılmıştı.

Şili'nin Augusto Pinochet'nun diktatörlüğü sonrası yeniden demokrasiye geçtiği 1990'dan bu yana ilk kez başkent Santiago ve diğer büyük kentlerde tanklar konuşlandırıldı ve binlerce asker devriye geziyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Şili'de hükümet karşıtı göstericiler

Gösteriler neden başladı?

Şili'nin başkenti Santiago'da geçen hafta metro bileti fiyatları 6 Ekim'de iş saatlerinde 800 peso'dan (1,13 dolar) 830 peso'ya (1,17 dolar) çıkarıldı. Otobüs bileti fiyatları da benzer oranda artırıldı. Hükümet zamma gerekçe olarak enerji fiyatlarının artmasını ve peso'nun değer kaybetmesini gösterdi.

Lise ve üniversite öğrencilerinin turnikelerden atlamasıyla başlayan eylemler, hafta başında tüm kente yayılan protestolara dönüştü.

136 metro istasyonun tamamına yakınında kapılar ve turnikeler kırılırken, bazı binalar ve arabalar ateşe verildi, eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Cumartesi günü zammı askıya aldı.

Santiago'da toplu taşıma neredeyse tamamen durmuş durumda.

Uluslararası Santiago Havalimanı'nda da tüm uçuşlar iptal edilmişti.

Şili'de metro zammı protestoları: Başkent Santiago'da OHAL ilan edildi