Telif hakkı Reuters Image caption Senatör Lindsey Graham

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerini çekme kararını en sert eleştiren senatörlerden Lindsey Graham, bu ülkede "tarihi çözümlerin" mümkün olduğunu söyledi.

Fox News'a konuşan Graham, "Eğer kartlarımızı iyi oynarsak, Suriye'de tarihi bazı çözümlere ulaşabiliriz" dedi.

Graham, hafta sonunda Başkan Trump'la yaptığı görüşmenin iyimserliğini artırdığını söyledi.

IŞİD'lilerin hapistan kaçmamalarının önemli olduğunu vurgulayan Graham, Trump'ın ülkesinin hava gücünü, askerden arındırılmış bölgede kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Telif hakkı EPA Image caption Suriye'den çekilen Amerikan askerleri

Graham sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan, Kürtlerin bugüne kadar yaptıklarını takdir ediyor. IŞİD'in geri dönmemesini teminat altına almak istiyor. IŞİD'in yeniden ortaya çıkmaması için Suriye'nin doğusunda Kürtlerle ortaklığımızın sürmesini bekliyorum."

"Başkan Trump bölgeye geniş bir perspektiften bakıyor" diyen Graham, ABD ve Kürtlerin, Suriye'deki petrol sahalarının modernizasyonu için birlikte girişimde bulunabileceklerini belirtti.

Telif hakkı EPA Image caption ABD Başkanı Donald Trump

64 yaşındaki Lindsay Graham, 2003'ten bu yana ABD Senatosu'nda görev yapıyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri arasındaki Graham aynı zamanda, Trump hakkında açılan görevden azil soruşturmasının Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya geçerek devam etmesi halinde, konuyu ele alacak olan komisyonlar arasında yer alan Adalet Komisyonu'nun de başkanı.

'Trump, ABD'nin hava gücünü bölgede kullanması gerektiğini anladı'

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Senatör Jim Inhofe de, Trump'ın ABD'nin hava gücünü bölgede kullanmasına gerek olduğunu anladığını kaydetti.

Inhofe yazılı açıklamasında, "ABD IŞİD üzerindeki baskısını sürdürmek için hava gücünü korumalı, rakiplerimiz Rusya ve İran'ın mevcut durumu kullanmalarını önlemeli ve alandaki ortaklarımızı korumalı" ifadelerini kullandı.