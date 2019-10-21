Telif hakkı AFP Image caption Ras'ul Ayn kentinden dumanlar yükseliyor

İngiliz The Times gazetesi bugünkü başyazısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Barış Pınarı Harekâtı sırasında beyaz fosfor kullandığına yönelik iddiaları değerlendirdi. Gazete iddiaların soruşturulması çağrısında bulundu. Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı'nda beyaz fosfor kullanıldığı iddialarını şiddetle reddediyor.

Times'ın başyazısı "Hemen cevaplanması gereken soru" başlığını taşıyor.

Yazının başında, beyaz fosforun esasında yasaklanmış bir silah olmadığı, Cenevre Sözleşmesi'nin bu maddenin el bombalarında, hava mühimmatında ve topçu mermilerinde kullanmına izin verdiği belirtiliyor. İngiltere dahil birçok Batılı ülkenin ordusunun envanterinde de beyaz fosfor var.

Times'ın dikkat çektiği nokta, savaş hukukunun, beyaz fosforun sivillere karşı silah olarak kullanılmasını yasaklaması. Zira beyaz fosfor insan derisi ile temas ettiğinde oldukça ciddi ve acı verici yanıklara neden oluyor.

'Hiçbir şüphe yok. Beyaz fosfor kullanılmış'

Gazetenin Haseke'deki muhabiri Anthony Loyd'a konuşan 69 yaşındaki İranlı doktor Abbas Mansouran ise tedavi ettiği 15-20 arası yaralıda beyaz fosfor yanıkları tespit ettiğini, bu kişiler arasında savaşçıların yanı sıra siviller ve çocuklar da olduğunu öne sürüyor.

Uluslararası kimyasal silah uzmanlarının bölgede incelemede bulunduğunu iddia eden gazeteye adının açıklanmaması koşuluyla konuşan bir yetkili, "Hiçbir şüphe yok. Beyaz fosfor kullanılmış" diyor.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Cuma günü yaptığı açıklamada, yasak bazı kimyasal silahların kullanıldığı iddialarından haberdar olduğunu ve söz konusu silahların olası kullanımı konusunda bilgi topladığını duyurmuştu.

Telif hakkı AFP Image caption Barış Pınarı Harekâtı'nda kullanılan bir tank

'OPCW denetçileri iddiaları soruşturmalı'

Times'ın başyazından bazı satırlar şöyle:

"Türkiye'nin ya da savaşta Türkiye'ye vekalet edenlerin, Kuzey Suriye'deki saldırıları sırasında savaş suçu işlediğinin iddia edilmesi, sadece kamuoyunun Suriye Kürtlerine muameleyle ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 gün önce onları bir Twitter mesajıyla aniden terk etmesiyle ilgili öfkesini artıracaktır.

"Batı'nın başarısızlığı, 2013'te kendi halkına kimyasal silah kullandığında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı harekete geçmemesi hala vicdanında silinmez bir yaradır. NATO üyesi bir ülkenin benzer silahları Batı'nın bir diğer müttefikine karşı kullandığı fikri, ilişkileri daha da gerginleştirebilir, güvenlik açısından vahim sonuçlar doğurabilir."

"Bununla birlikte tüm iddiaların OPCW denetçilerince kapsamlı şekilde soruşturulması gerek. Denetçiler hiçbir engelle karşılaşmadan görevlerini yerine getirmeli. Eğer saklayacak birşeyi yoksa, Türkiye'nin de soruşturmayla işbirliği yapmaması için hiçbir neden bulunmuyor. Şunu söylemeye bile gerek yok: Eğer Türkiye bu silahları kullanıyorsa, derhal buna son vermeli. Yoksa itibarının daha da azalması riskiyle karşı karşıya kalır. Her şeyden önce, Türkiye yanlış düşünülmüş ve gereksiz harekâtına son vermeli, soruna müzakere yoluyla çözüm bulmalıdır. Zira bu harekât, hem bölgede yeni bir istikrarsızlığa neden oldu hem de IŞİD'in yeniden toparlanması riskini de beraberinde getirdi."

Telif hakkı DHA Image caption Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek" demişti.

Akar, Pazar günü Kayseri'de yaptığı konuşmada da, "Yalan haberlerle kimyasaldan bahsediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" diye konrşmuştu.