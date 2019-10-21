ABD'nin kırsal kesimi Suriye'deki gelişmeler konusunda ne düşünüyor?

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ABD'nin başkenti Washington'dan uzaktaki kırsal Amerika, ABD Başkanı Donald Trump'ı çevreleyen Türkiye-Suriye krizi hakkında ne düşünüyor?

Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesine ilişkin Beyaz Saray açıklamasının ardından Türkiye, Kürtlerin denetimindeki bu bölgeye askeri harekât düzenledi ve 200'ü aşkın sivil hayatını kaybetti.

Trump'ın attığı bu adım, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partililer tarafından, ABD'nin Irak Şam İslam Devleti'ne karşı (IŞİD) mücadelesinde müttefiki olan Kürt güçlerin kendi kaderine terk edilmesi olarak yorumlanıp büyük eleştiri aldı.

Ancak başkentten uzakta, Ohio eyaletine bağlı Circleville kentinde bu siyasi ve askeri çalkalanma uzak ve muğlak bir gelişme olarak kaldı.

Circleville dört gün süren geleneksel Balkabağı Festivali ile meşgulken, yakınlardaki Columbus'ta da Demokrat Parti'den 12 başkan aday adayının geçen hafta yaptığı toplantıda Trump'ın kararı kınanıyordu.

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Amerikalı politikacıların, Perşembe günü Türkiye'nin Suriye'deki harekatına 5 günlük "ara" verdiği açıklamasından önceki ve sonraki konuşmalarını dinlediğinizde Trump yönetimi ciddi bir krizdeymiş gibi görülüyor.

Ancak Amerikan kamuoyunda bunun yansımalarının göründüğü söylenemez.

Son anketlere göre, Amerikalıların yüzde 36'sının Suriye'deki duruma dair bir fikri yok. Daha önceki bir ankette bu oran yüzde 41 çıkmıştı.

Balkabağı Festivaline katılanlar da bu sonucu yansıtıyordu.

'Hakkımızı aramak için Trump gibi birine ihtiyacımız var'

İnşaat işçisi Danny Evans, "Sabah 04.30'da evden çıkıp akşam 7.00 gibi dönüyorum. Çocuklarla yemek yedikten sonra yatmaya gidiyor, ertesi sabah yine aynı şeyleri yapıyorum" diye anlatıyor bir gününün özetini.

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Gelişmeleri Facebook'tan öğrendiğini, düzenli haber izlemediğini veya gazete okumadığını söylüyor. "Ama bildiğim tek şey var, o da ABD'nin çok uzun zamandır çok zayıf olması. Ülkemizin hakkını aramak için Trump gibi birine ihtiyacımız var" diye ekliyor.

Balkabağı Festivali bölgede epey ilgi çekiyor. Bir yanda en büyük balkabağı seçilirken öte yanda küçük kız çocukları Amerikan spor arabaları üzerinde kostümlü gösteri yapıyor, okul bandoları geçit yapıyor, caddeler ise izleyicilerle dolu.

Kentin Cumhuriyetçi belediye başkanı Don McIlroy, koyu renk takım elbisesi ve parlak turuncu kravatı ile sokakta dolaşıyor, kent sakinleri ile tokalaşıp sohbet ediyor. Ohio'nun kırsal kesimlerinde yaşayan halkın Suriye'deki çatışma konusunda kafa karışıklığı yaşadığını ve kendi görüşlerini geliştirmek için bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmaları gerektiğini söylüyor.

Ancak, Trump'ın Amerikan askerlerini "sonu gelmeyen savaşlardan" kurtarma yönündeki konuşması etkili olmuş görünüyor.

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'Askerler sevinçle karşılanıyor'

Belediye başkanı, "Pek çok insan, içinde olduğumuz diğer bazı savaşlardan çekilmemizi istiyor. Ben Vietnam Savaşı'na katılmıştım ve o savaştan daha erken çekilmemiz gerektiğini düşündüm hep" diyor.

Ama Amerikan askerlerinin çekilmesi sırasında yaşanan kaos konusunda Vietnam Savaşı ile Suriye'deki son gelişmeler arasında kıyaslama yapılamayacağını, Vietnam'dakinin tersine, Ortadoğu'dan dönen askerlerin sevinçle karşılandığını söylüyor.

Kent merkezinde bunun yansımalarını görüyoruz. Balkabağı temalı afişlerin yanı sıra Amerikan bayrakları ve görev yapmak üzere bu bölgeden ABD ordusuna katılanların fotoğrafları "Amerikalı kahramanlar" sloganları eşliğinde sokaklarda sergileniyor.

Washington'da ise Trump'ın Suriye'den çekilme kararını kınayan politikacılar, bu adımın ABD'ye ve askerlerine zarar verdiğini ifade ediyor.

Utah eyaleti senatörü ve Cumhuriyetçilerin 2012 başkan adayı Mitt Romney, Perşembe günkü konuşmasında, "Kürtlere yaptıklarımız Amerikan tarihinin sayfalarında kanlı bir leke bırakacak" diye konuşmuştu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Circleville kentinin Cumhuriyetçi belediye başkanı Don McIlroy

Aynı gün Temsilciler Meclisi'ndeki bütün Demokrat Partililer ve 129 Cumhuriyetçi, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştirdi.

Senatör Lindsey Graham'ın eleştirilerine cevaben ABD Başkanı Trump ise Amerikan halkının duygularını en iyi kendisinin görebildiğini ifade etti.

Graham'ın seçildiği Güney Carolina eyaletini örnek vererek, "Bu halk askerlerin geri dönmesini istiyor. Ben de seçimleri bu tema üzerinden kazandım. İster iyi olsun ister kötü, durum bu. Ülkenin de bunu istediğine dair bahse girerim" diye konuştu.

Son anketlere bakılırsa Amerikan halkı, Suriye'deki duruma ilişkin ne istediği ya da kimi suçladığı konusunda emin değil.

Yani Başkan Trump ne tam olarak haklı ne de haksız denebilir.